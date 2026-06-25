Έκτακτο-επίδομα-παιδιού:-Ποιοι-πληρώνονται-έως-την-Τρίτη-και-ποιοι-τον-Αύγουστο

Η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί αφορά περίπου 975.000 νοικοκυριά και προβλέπει αυτόματη πίστωση στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

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Δύο φάσεις πληρωμών

Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Περιλαμβάνει αυτόματη πίστωση στους δικαιούχους που έχουν δηλώσει τα παιδιά τους στις φορολογικές δηλώσεις του 2024, με μόνη προϋπόθεση τη σωστή καταχώρηση του IBAN στο Taxisnet.

Η δεύτερη φάση, έως τις 31 Αυγούστου 2026, αφορά τα νεογέννητα παιδιά που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Ιουλίου 2026. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025, απαιτείται να περιλαμβάνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2025, ενώ για όσα γεννηθούν έως 31 Ιουλίου 2026 πρέπει να έχει ζητηθεί η έκδοση ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου 2026.

Το ποσό και το πλαφόν

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά παιδί, χωρίς ανώτατο όριο. Έτσι, για παράδειγμα, μια πολύτεκνη οικογένεια με οκτώ παιδιά θα λάβει συνολικά 1.200 ευρώ.

Εισοδηματικά κριτήρια

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στην οικογενειακή κατάσταση.

Για άγαμο με ένα παιδί, το οικογενειακό εισόδημα ορίζεται στα 39.000 ευρώ και το ποσό της ενίσχυσης στα 150 ευρώ.

Για έγγαμους με ένα παιδί το όριο αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ (40.000 ευρώ) με το ποσό επίσης στα 150 ευρώ.

Για άγαμους με δύο παιδιά τα εισοδηματικά κριτήρια είναι 44.000 ευρώ και η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.

Για τους έγγαμους με δύο παιδιά είναι 1.000 επιπλέον (45.000 ευρώ) με το έκτακτο επίδομα στα 300 ευρώ επίσης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Έλεγχος IBAN: Η πληρωμή πραγματοποιείται αυτόματα με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Εάν ο δηλωμένος λογαριασμός IBAN στο Taxisnet δεν είναι σωστός ή ενημερωμένος, η πίστωση δεν θα ολοκληρωθεί.

Φορολογικό έτος αναφοράς: Η πρώτη πληρωμή του Ιουνίου θα βασιστεί αποκλειστικά στα στοιχεία και τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2024.