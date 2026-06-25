Ανάσα-δισεκατομμυρίων-για-τη-bayer:-Το-Ανώτατο-Δικαστήριο-των-ΗΠΑ-βάζει-«φρένο»-στις-αγωγές-για-το-roundup

Σημαντική νομική νίκη πέτυχε η Bayer στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι η εταιρεία δεν μπορεί να διωχθεί με βάση την πολιτειακή νομοθεσία επειδή το ζιζανιοκτόνο Roundup δεν έφερε προειδοποίηση για πιθανό κίνδυνο καρκίνου.

Με ψήφους 7 υπέρ και 2 κατά, οι δικαστές ανέτρεψαν προηγούμενη απόφαση που είχε επιδικάσει αποζημίωση 1,25 εκατ. δολαρίων σε κάτοικο του Μιζούρι, ο οποίος υποστήριζε ότι το Roundup προκάλεσε λέμφωμα μη Hodgkin.

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Υπερισχύει η ομοσπονδιακή νομοθεσία

Στην απόφαση της πλειοψηφίας, ο δικαστής Μπρετ Κάβανο υποστήριξε ότι η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαιτεί ενιαία επισήμανση για τα φυτοφάρμακα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εφόσον η αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) είχε εγκρίνει την κυκλοφορία του Roundup χωρίς προειδοποίηση για καρκινογόνο δράση, οι πολιτείες δεν μπορούν να επιβάλλουν διαφορετικές απαιτήσεις μέσω αγωγών αποζημίωσης.

Δύο δικαστές μειοψήφησαν, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση περιορίζει αδικαιολόγητα το δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη.

Η απόφαση αποτελεί κομβικό σημείο για τη Bayer, η οποία από την εξαγορά της Monsanto το 2018 έχει βρεθεί αντιμέτωπη με δεκάδες χιλιάδες αγωγές σχετικά με το Roundup.

Μέχρι σήμερα η γερμανική εταιρεία έχει καταβάλει περισσότερα από 10 δισ. δολάρια σε αποζημιώσεις και συμβιβασμούς, ενώ επιδιώκει να κλείσει οριστικά το μεγαλύτερο μέρος της δικαστικής εκκρεμότητας έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, προωθεί συμφωνία ομαδικού διακανονισμού ύψους 7,25 δισ. δολαρίων για την επίλυση των εναπομεινάντων υποθέσεων.

Αναλυτές της - Intelligence εκτιμούν ότι η απόφαση ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητες η συνολική οικονομική επιβάρυνση της Bayer να περιοριστεί στα περίπου 7,5 δισ. δολάρια, πολύ χαμηλότερα από τα σενάρια που είχαν φοβίσει την αγορά τα προηγούμενα χρόνια.

Ράλι στη μετοχή

Η αγορά υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την εξέλιξη. Η μετοχή της Bayer εκτινάχθηκε έως και 20% στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδο από το 2003.

Η απόφαση θεωρείται επίσης σημαντικό προηγούμενο και για άλλους κλάδους, όπως οι εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καλλυντικών και τροφίμων, καθώς ενισχύει την αρχή ότι οι εγκεκριμένες από τις ομοσπονδιακές αρχές προειδοποιήσεις στις ετικέτες υπερισχύουν έναντι διαφορετικών απαιτήσεων που μπορεί να προκύψουν από τις πολιτειακές νομοθεσίες.