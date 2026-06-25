Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης της ΕInS

Η Εταιρεία «Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – European Innovation Solutions Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «E.In.S. S.A.» (πρώην «Ευρωσύμβουλοι») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία είχε προγραμματιστεί σύμφωνα με την πρόσκληση του Δ.Σ. ημερομηνίας 26.5.2026 για σήμερα, 25 Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδός Αντώνη Τρίτση 21, αναβλήθηκε λόγω έλλειψης της απαιτούμενης εκ του Καταστατικού και του νόμου απαρτίας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

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Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την πρόσκληση του Δ.Σ. της 26.5.2026, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 7 Ιουλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι που κατείχαν μετοχές την ημερομηνία 20.6.2026 (Record Date). Επιπλέον, ισχύουν οι όροι που καθορίζονται στην πρόσκληση της 26.5.2026 για την Επαναληπτική Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σήμερα, 25.6.2026, συμμετείχαν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπων, συνολικά σαράντα έξι (46) μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 7.888.666 κοινές ονομαστικές μετοχές από ένα σύνολο 15.445.420 μετοχών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Γ.Σ. (δηλαδή, ο αριθμός των μετοχών προκύπτει μετά την αφαίρεση από το σύνολο των 15.583.480 εισηγμένων μετοχών της εταιρίας, των 138.060 ιδίων μετοχών, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 4548/2018 δεν συμμετέχουν στον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ.), δηλαδή ποσοστό 51,074%.