Απάντηση-chevron-σε-Τραμπ:-Θα-χρειαστεί-χρόνος-για-να-πέσουν-οι-τιμές-της-βενζίνης

Δεν υπάρχει γρήγορη λύση για να υποχωρήσουν οι τιμές της βενζίνης, τονίζει η Chevron, θέλοντας να απαντήσει στον επικριτικό τόνο που υιοθέτησε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπου κατηγόρησε τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες πως καθυστερούν σκόπιμα να ρίξουν τις τιμές.

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Δεν υπάρχει γρήγορη λύση για να υποχωρήσουν οι τιμές της βενζίνης, τονίζει η Chevron, θέλοντας να απαντήσει στον επικριτικό τόνο που υιοθέτησε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπου κατηγόρησε τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες πως καθυστερούν σκόπιμα να ρίξουν τις τιμές.

Συγκεκριμένα, η οικονομική διευθύντρια του κολοσσού της ενέργειας Έιμαρ Μπόνερ δήλωσε στο CNBC την Πέμπτη ότι η εταιρεία αναμένει ότι οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ θα υποχωρήσουν καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να ομαλοποιείται.

Τα σχόλιά της έρχονται λίγο μετά την εντολή Τραμπ για την διεξαγωγή έρευνας για τις τιμές των μεγάλων πετρελαϊκών, κατηγορώντας τες ότι «εξαπατούν» τους καταναλωτές καθώς δεν μειώνουν τις τιμές της βενζίνης ανάλογα με την πρόσφατη πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου.

Απαντώντας στην κριτική του Τραμπ, η Μπόνερ είπε ότι οι μεγάλες εταιρείες ενέργειας «κάνουν ό,τι μπορούν» για να επιλύσουν την κατάσταση, αλλά ότι θα χρειαστεί χρόνος για να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων.

«Αυτό που θα έλεγα είναι ότι όλοι ανησυχούμε για τις τιμές. Υπάρχει λοιπόν πολλή κατανόηση για τους καταναλωτές, είτε στις ΗΠΑ είτε εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε στην Ευρώπη», δήλωσε η Μπόνερ στο CNBC.

«Θα χρειαστεί χρόνος όμως. Υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και των μειώσεων των τιμών του πετρελαίου και πότε αυτό θα εμφανιστεί στα πρατήρια, αλλά αναμένουμε ότι οι τιμές θα μειωθούν καθώς τα πράγματα συνεχίζουν να ομαλοποιούνται».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, ο Τραμπ κατονόμασε εταιρείες όπως η Chevron, η Exxon Mobil, η Shell και η BP και είπε ότι οι τιμές της βενζίνης «θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερες στο πρατήριο». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι οι τιμές θα πρέπει να είναι στα 2,25 δολάρια ανά γαλόνι, «και είμαστε υψηλότερα από αυτό το επίπεδο».

Ερωτηθείς εάν οι μεγάλες εταιρείες ενέργειας θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα για να μειώσουν τις τιμές του φυσικού αερίου βραχυπρόθεσμα, η Μπόνερ απάντησε: «Λοιπόν, νομίζω ότι οι μεγάλες εταιρείες κάνουν ό,τι μπορούν. Θα μιλήσω εκ μέρους της Chevron και αναπτυσσόμαστε φέτος. Θα αυξήσουμε την παραγωγή κατά 7% έως 10%.»

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι διέταξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αρχίσει «άμεσα» να διερευνά την κατάσταση.

«Η τιμή των καυσίμων δεν είναι μόνο ζήτημα εθνικής ασφάλειας, αλλά επηρεάζει το πορτοφόλι κάθε Αμερικανού. Θα δεσμευόμαστε πάντα να διασφαλίζουμε την προσιτή τιμή σε αυτό το έθνος», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο CNBC.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί απότομα από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν την ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία την περασμένη εβδομάδα, αν και η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συνεχίζουν να συγκρούονται για ορισμένες από τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης των 14 σημείων.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent για τον Αύγουστο έφτασαν την Πέμπτη να υποχωρούν σε προπολεμικά επίπεδα, με το Brent να χάνει πάνω από 1,5%, ωστόσο στην πορεία αντέστρεψε τα πρόσημα και πλέον ενισχύεται 1,5% στα 74,87 δολάρια το βαρέλι.