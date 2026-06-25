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    Βουλή:-Στην-Επιτροπή-Αναθεώρησης-του-Συντάγματος-τα-κωλύματα-εκλογιμότητας-και-τα-ασυμβίβαστα-των-βουλευτών
    Βουλή: Στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα των βουλευτών

    Βουλή: Στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα των βουλευτών

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Την αναθεώρηση των άρθρων 56 (κωλύματα εκλογιμότητας) και 57 (ασυμβίβαστα έργα) θα συζητήσει η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, σήμερα Πέμπτη.

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    Η Νέα Δημοκρατία προτείνει:

    – μεταφορά στον νόμο του λεπτομερειακού καταλόγου κωλυμάτων και ασυμβιβάστων. Στον Καταστατικό Χάρτη να αναφέρονται μόνο οι γενικές αρχές για τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα.

    -οι αλλαγές στα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα να επέρχονται με νόμο και να εφαρμόζονται από τις μεθεπόμενες εκλογές. Άμεσα, δηλαδή στις αμέσως επόμενες εκλογές, οι αλλαγές αυτές θα μπορούν να εφαρμοστούν όταν ο σχετικός νόμος εξασφαλίζει την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των βουλευτών.

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