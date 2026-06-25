Γερμανία:-Η-deutsche-bahn-στοχεύει-σε-ακρίβεια-80%-στις-μεταφορές-μεγάλων-αποστάσεων-έως-το-2035

Η γερμανική σιδηροδρομική εταιρεία Deutsche Bahn στοχεύει στην ακρίβεια 80% στις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων έως το 2035, όταν ελπίζει να ολοκληρώσει μια πολυετή αναδιάρθρωση και αναμόρφωση του δικτύου, δήλωσε η κρατική εταιρεία την Πέμπτη.

Η διευθύνουσα σύμβουλος ‘Εβελιν Πάλ παρουσίασε τον στόχο στο εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας την Τετάρτη, στο πλαίσιο μιας σχεδιαζόμενης 10ετούς στρατηγικής.

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Η Πάλα δήλωσε ότι ο όμιλος εγκαταλείπει προηγούμενα, σε μεγάλο βαθμό προσανατολισμένα στην ανάπτυξη σχέδια με το σύνθημα «Ισχυρός Σιδηρόδρομος» και θα επικεντρωθεί σε «ρεαλιστικούς στόχους και γεγονότα», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο πρωταθλητής των σιδηροδρομικών μεταφορών της Γερμανίας έχει γίνει σύμβολο εθνικής απογοήτευσης. Το 2025, μόνο λίγο πάνω από το 60% των τρένων μεγάλων αποστάσεων της Deutsche Bahn έτρεξαν στην ώρα τους, δήλωσε η εταιρεία. Η Deutsche Bahn κατέβαλε περισσότερα από 155 εκατομμύρια ευρώ (176,33 εκατομμύρια δολάρια) σε αποζημιώσεις για καθυστερήσεις εκείνο το έτος.

Επενδύσεις άνω των 23 δισεκ.

Δεκαετίες υποεπένδυσης άφησαν τις γραμμές, τους διακόπτες και τα κιβώτια σηματοδότησης φθαρμένα. Μόνο το 2026, η Deutsche Bahn και η κυβέρνηση σχεδιάζουν επενδύσεις άνω των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ στον σιδηρόδρομο, με περίπου 28.000 εργοτάξια να αναμένονται.

Η νέα στρατηγική προβλέπει μια μειωμένη εταιρεία χαρτοφυλακίου, μεγαλύτερη αυτονομία για τις επιχειρηματικές μονάδες, ετήσια εξοικονόμηση κόστους άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ από το 2028 και λειτουργικά κέρδη 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030, δήλωσε η Deutsche Bahn.

- Reuters