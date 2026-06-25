«Δεν-υπάρχουν-δημοκρατικές-διαδικασίες»:-Τι-λέει-ο-Θ.-Παπανικολάου-για-την-αποχώρηση-από-κόμμα-Καρυστιανού

Τους λόγους που τον οδήγησαν να αποχωρήσει από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού εξήγησε ο πτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Παπανικολάου, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ, υποστηρίζοντας ότι δεν διαπίστωσε τη λειτουργία συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών που θεωρούσε απαραίτητες για ένα πολιτικό εγχείρημα.

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Όπως ανέφερε, η εμπλοκή του είχε αρχικά εκφραστεί σε μια δημόσια στήριξη μέσω βίντεο που αφορούσε κυρίως τα εθνικά θέματα. «Εγώ απλά έστειλα ένα βίντεο στήριξης αναφορικά με τα εθνικά θέματα, θεωρώντας και προσδοκώντας ότι αυτά μπορούν να ενταχθούν σε αυτό που ξεκινάει η κ. Καρυστιανού. Στην πορεία διαπίστωσα ότι σε αυτό που λέμε κίνημα δεν υπάρχουν συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν κλήθηκα ποτέ, δεν συμμετείχα ποτέ σε κάποια οργάνωση, δεν ήμουν μέλος. Περίμενα το κόμμα να είναι έτοιμο, να έχει πρόγραμμα, γραφεία, κεντρική επιτροπή, πολιτική γραμματεία και πολιτικό συμβούλιο. Ένα κίνημα περίμενα να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία», ανέφερε.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε συνομιλήσει δύο φορές με τη Μαρία Καρυστιανού πριν από την επίσημη διακήρυξη του κόμματος, ζητώντας ενημέρωση για τις θέσεις του στα εθνικά ζητήματα, χωρίς όμως – όπως είπε – να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις.

«Ρώτησα την κ. Καρυστιανού ποια είναι η γραμμή για τα εθνικά θέματα. Η απάντηση ήταν “θα ενημερώσουμε”. Το ίδιο συνέβη και τη δεύτερη φορά. Είδα ότι δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση και καμία σαφής τοποθέτηση», σημείωσε.

Ο πτέραρχος ε.α. τόνισε ότι, όταν διαπίστωσε πως το εγχείρημα δεν εξελισσόταν όπως ο ίδιος θεωρούσε σωστό, αποφάσισε να αποσύρει τη στήριξή του, αναλαμβάνοντας παράλληλα την ευθύνη της αρχικής επιλογής του.

Αναφερόμενος τέλος στις πολιτικές του θέσεις, σημείωσε ότι στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής βρίσκονται «πολύ κοντά» στις απόψεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως θα συμμετείχε σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

- sofokleous10.gr

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