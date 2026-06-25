Διοικητικό Συμβούλιο της Βιοτέρ: Νέα Σύνθεση

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» (Εταιρεία) ανακοινώνει τα εξής:

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Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2026 και εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα ασκήσει τα καθήκοντά του μέχρι τις 24.6.2032, το νέο Δ.Σ., μετά από διαβουλεύσεις, αποφάσισε ομόφωνα να συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ του Γεωργίου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ του Γεωργίου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ του Αντωνίου, ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ του Γεωργίου, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ του Μιχαήλ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Επιπλέον, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Τραπεζών, καθώς και έναντι κάθε προσώπου και Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς της η κα Κατσαρού Αντωνία , Διευθύνουσα Σύμβουλος.