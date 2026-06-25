Διπλασιάζει-το-guidance-για-το-2029-η-qualcomm

Η νέα CPU κατασκευάστηκε για agentic AI και επικεντρώνεται στην προσφορά υπολογιστικής απόδοσης χωρίς να χρησιμοποιεί υπερβολική ισχύ.

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Σχεδόν διπλάσια πρόβλεψη για έσοδα από μη κινητά τηλέφωνα στο οικονομικό έτος 2029 που θα ανέλθουν σε 40 δισ. δολάρια εξέδωσε η Qualcomm (από 22 δισ. δολάρια προηγουμένως) με αποτέλεσμα η μετοχή της να εκτινάσσεται 12,4% την Πέμπτη.

Ο κατασκευαστής τσιπ επεσήμανε επίσης, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, ότι στοχεύει σε πωλήσεις data centers 15 δισ. δολαρίων για το 2029 και αναμένει συνολικά προσαρμοσμένα κέρδη άνω των 18 δολαρίων ανά μετοχή. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG είχαν στόχο τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα 15,26 δολάρια.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η Qualcomm αποκάλυψε μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας για κέντρα δεδομένων που ονομάζεται Dragonfly C1000 και υπογράμμισε ότι η Meta θα τη χρησιμοποιήσει όταν ξεκινήσει την παραγωγή το 2028.

Η νέα CPU κατασκευάστηκε για agentic AI και επικεντρώνεται στην προσφορά υπολογιστικής απόδοσης χωρίς να χρησιμοποιεί υπερβολική ισχύ.

Η ανακοίνωση, που έγινε σε παρουσίαση της Qualcomm σε επενδυτές, είναι ένα ακόμη σημάδι ότι η εταιρεία που είναι περισσότερο γνωστή για τους επεξεργαστές και τα μόντεμ στα smartphone στοχεύει επιθετικά στην αγορά κέντρων δεδομένων.

Η Qualcomm έχει ένα χρονοδιάγραμμα για να στοχεύσει στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά με πολλά διαφορετικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου ενός τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και ενός προϊόντος που θα συνδέει πολλά τσιπ μεταξύ τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Κριστιάνο Αμόν σημείωσε ότι η εταιρεία «απλώς εκτελεί, συλλέγει assets και πιστεύουμε ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο για να εισέλθουμε στην επόμενη φάση των κέντρων δεδομένων».