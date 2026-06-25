ΔΝΤ:-Θα-χρειαστεί-χρόνος-για-να-εξομαλυνθούν-οι-τιμές-της-ενέργειας-και-των-εμπορευμάτων-μετά-τη-συμφωνία-ΗΠΑ-Ιράν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δήλωσε την Πέμπτη ότι έχει δει τις τιμές της ενέργειας και των βασικών προϊόντων να μειώνονται από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να ομαλοποιηθούν οι τιμές και οι εμπορικές ροές του Κόλπου.

Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζούλι Κόζακ, δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι στην επόμενη ενημέρωση των Παγκόσμιων Οικονομικών Προοπτικών στις 8 Ιουλίου, το Ταμείο θα αποφασίσει εάν θα συνεχίσει με τα τρία σενάρια ανάπτυξης που παρουσίασε τον Απρίλιο, τα οποία εξαρτώνται από τα αποτελέσματα του πολέμου στο Ιράν.

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Καθώς το Στενό του Ορμούζ παρέμεινε κλειστό τον Μάιο, διατηρώντας τις τιμές αναφοράς του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, η Κόζακ είχε δηλώσει ότι η παγκόσμια οικονομία μετακινείται από την πιο ευνοϊκή «πρόβλεψη αναφοράς», η οποία είχε υποθέσει ένα γρήγορο τέλος της σύγκρουσης, σε ένα «δυσμενές σενάριο» με παγκόσμια ανάπτυξη 2,5% για το 2026.

Πληθωρισμός και επιτόκια

Το δυσμενές σενάριο υπολόγιζε μια μέση τιμή πετρελαίου για ολόκληρο το 2026 στα 100 δολάρια ανά βαρέλι, αλλά και μια αυστηροποίηση των χρηματοοικονομικών συνθηκών και αυξανόμενες προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

H Κόζακ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες έχουν σταθεροποιηθεί, καθώς ορισμένες κεντρικές τράπεζες έχουν κινηθεί για να αυξήσουν τα επιτόκια, και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες έχουν παραμείνει ευνοϊκές, με τόσο τις προηγμένες όσο και τις αναδυόμενες χώρες να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρηματοδότησης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent (που αποτελεί σημείο αναφοράς) με παράδοση τον Αύγουστο διαπραγματεύονταν την Πέμπτη γύρω στα 73 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδό τους από την περίοδο πριν από την έναρξη —στις 28 Φεβρουαρίου— του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ πολέμου με το Ιράν.

H Κόζακ δήλωσε επίσης ότι οι τιμές της ουρίας, άλλων λιπασμάτων και βασικών μετάλλων υποχώρησαν με την επανέναρξη των αποστολών από τις χώρες του Κόλπου, ωστόσο θα χρειαστεί χρόνος για την πλήρη εξομάλυνση των τιμών και του εμπορίου, λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη μεταφορά των φορτίων στους τελικούς προορισμούς.

«Θα χρειαστεί χρόνος»

«Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να… επιστρέψουμε σε μια κατάσταση ομαλότητας, και φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν ότι θα διατηρηθεί η εκεχειρία», ανέφερε η Κόζακ.

H ίδια δήλωσε ότι το ΔΝΤ ανησυχεί ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι καθαροί εισαγωγείς ενέργειας και διαθέτουν περιορισμένα δημοσιονομικά αποθέματα ή αποθέματα πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων, κυρίως στην Αφρική.

Ερωτηθείσα για τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ινδία, η Κόζακ είπε ότι η εγχώρια ζήτηση της Ινδίας παρέμεινε ισχυρή, με την πραγματική αύξηση του ΑΕΠ να προβλέπεται στο 6,5% για το οικονομικό έτος 2026-2027.

- Reuters