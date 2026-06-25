Δύο-νέους-συμπροέδρους-ανακοίνωσε-η-jp-morgan

JP Morgan Chase όρισε τους Doug Petno και Troy Rohrbaugh ως συμπροέδρους της τράπεζας.

Ο Rohrbaugh θα γίνει Διευθύνων Σύμβουλος της καταναλωτικής και κοινοτικής τραπεζικής, καθώς η Marianne Lake, η οποία ηγήθηκε της επιχείρησης, πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί, δήλωσε η JPMorgan.

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Ο Petno θα γίνει ο μοναδικός Διευθύνων Σύμβουλος της εμπορικής και επενδυτικής τράπεζας στο πλαίσιο ανασχηματισμού ηγεσίας.

«Οι προαγωγές των Petno και Rohrbaugh σε συμπροέδρους και μοναδικούς διευθύνοντες συμβούλους των δύο μεγαλύτερων επιχειρήσεων της εταιρείας αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης διαδικασίας σχεδιασμού διαδοχής του διοικητικού συμβουλίου», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

- Reuters