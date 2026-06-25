ΕΕ:-Εκταμιεύτηκε-η-πρώτη-δόση-του-δανείου-των-90-δισ.-στην-Ουκρανία

Η ΕΕ ανακοίνωση την εκταμίευση της πρώτης δόσης από το δάνειο των 90 δισ. στην Ουκρανία.

Το Κίεβο λαμβάνει επομένως 3,2 δισ., με την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να μιλά για «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη».

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Οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να διαθέσουν έως και 45 δισεκατομμύρια ευρώ πριν από το τέλος του έτους, ενώ το υπόλοιπο θα δεσμευτεί έως το 2027, στο πλαίσιο ενός συντονισμένου σχεδιασμού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και άλλους διεθνείς εταίρους.

Η ανακοίνωση αυτής της πρώτης δόσης έγινε από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία συναντήθηκε στο Γκντανσκ με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, την Ουκρανή Πρωθυπουργό, Γιούλια Σβιριντένκο, και τον Πολωνό Πρωθυπουργό, Ντόναλντ Τουσκ, για να μελετήσουν τύπους που θα εγγυηθούν την ανάκαμψη της Ουκρανίας μόλις τερματιστεί η ρωσική εισβολή.

Since the beginning of Russia’s full-scale invasion, the EU and its Member States have provided unprecedented economic, financial and military support. Today, we are transferring the first tranche under the €90 billion Ukraine Support Loan. This is European solidarity in… pic.twitter.com/gBeeXDa5oW — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2026

«Από την αρχή της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν παράσχει οικονομική, χρηματοοικονομική και στρατιωτική στήριξη χωρίς προηγούμενο. Σήμερα, μεταφέρουμε την πρώτη δόση στο πλαίσιο του δανείου στήριξης της Ουκρανίας ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε ότι η εκταμίευση της πρώτης δόσης του δανείου για τη στήριξη της Ουκρανίας καταδεικνύει ότι η δέσμευση της κοινότητας είναι «συνεχής και ακλόνητη» να βοηθήσει το Κίεβο «να επιτύχει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο Κόστα υπενθύμισε ότι η ΕΕ έχει ήδη εγκρίνει 20 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας και ανακοίνωσε ότι το επόμενο προετοιμάζεται, επιπλέον της πολιτικής απόφασης για παράταση των τομεακών κυρώσεων για ένα έτος αντί για τους συνήθεις έξι μήνες. «Αυτά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και στοχεύουν στο να φέρουν τη Ρωσία σε γνήσιες διαπραγματεύσεις», υπέδειξε.