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    ΕΛΣΤΑΤ:-Αύξηση-4,3%-στις-τιμές-υλικών-κατασκευής-νέων-κτηρίων-τον-Μάιο
    ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,3% στις τιμές υλικών κατασκευής νέων κτηρίων τον Μάιο

    ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,3% στις τιμές υλικών κατασκευής νέων κτηρίων τον Μάιο

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025.

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    Αύξηση 4,3% κατέγραψε ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων τον Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

    Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,5% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2025.

    Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 4,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

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