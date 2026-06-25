Ερρίκος Ντυνάν: Ρομποτική πρόοδος με το πρωτοποριακό σύστημα Da Vinci 5

Με την έναρξη των πρώτων επεμβάσεων σε διάφορες χειρουργικές ειδικότητες (Γενική Χειρουργική, Χειρουργική Ουρολογία, Χειρουργική Θώρακος, Γυναικολογική Χειρουργική κ.α.) μέσω του Da Vinci 5, του πιο προηγμένου ρομποτικού συστήματος παγκοσμίως, το Ερρίκος Ντυνάν και ο Όμιλος IMITHEA εγκαινίασαν μία νέα εποχή για τη ρομποτική χειρουργική στην Ελλάδα. Το Ερρίκος Ντυνάν είναι το πρώτο και μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί το σύστημα Da Vinci 5, το οποίο είναι μόλις το δεύτερο στην Ευρώπη και συγκαταλέγεται στην κορυφαία δεκάδα παγκοσμίως.

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Αυτή η εξέλιξη δεν τοποθετεί απλώς το Ερρίκος Ντυνάν στην αιχμή της τεχνολογίας, αλλά σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ελληνική χειρουργική κοινότητα και, κυρίως, για τους ασθενείς. Μετά από δέκα χρόνια έρευνας και επένδυσης, το Da Vinci 5 δεν είναι απλώς μια αναβάθμιση, αλλά ένα νέο πρότυπο χειρουργικής, με πλήρη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης που διαμορφώνει το μέλλον των συστημάτων υγείας.

«Σε μια εποχή ταχύτατης τεχνολογικής προόδου, δεν υπάρχει χώρος για καθυστερήσεις. Το Ερρίκος Ντυνάν και ο Όμιλος IMITHEA διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη νέα αυτή εποχή και η λειτουργία του πρωτοποριακού ρομποτικού συστήματος ενισχύει τη θέση μας ως κέντρου αριστείας διεθνούς επιπέδου. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στο πενταετές σχέδιο ανάπτυξης που υλοποιούμε, το οποίο περιλαμβάνει συνεχιζόμενες και σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να παραμείνουμε στην κορυφή της τεχνολογίας και να προσφέρουμε στους ασθενείς μας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε χαμηλότερο κόστος, με στόχο τον διεθνή ανταγωνισμό», δήλωσε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου IMITHEA, κ. Θέμος Χαραμής, εγκαινιάζοντας τη λειτουργία του νέου ρομποτικού συστήματος.

Το Da Vinci 5, το πιο πρόσφατο και εξελιγμένο ρομποτικό χειρουργικό σύστημα πολλαπλών βραχιόνων, προσφέρει μια ριζική ανανέωση στον τομέα των ρομποτικών συστημάτων, καθώς διαθέτει πάνω από 150 καινοτομίες και υπολογιστική ισχύ 10.000 φορές μεγαλύτερη από τον προκάτοχό του, σε συνδυασμό με την πρώτη ρομποτική πλατφόρμα που παρέχει στον χειρουργό απτική αίσθηση των ιστών. Μεταξύ άλλων, εισάγει τρεις σημαντικές καινοτομίες:

1. Ο χειρουργός «νιώθει» τους ιστούς (Force Feedback)

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ρομποτικής χειρουργικής, το σύστημα μεταφέρει την πίεση και την αντίσταση που ασκούνται στον ιστό στα χέρια του χειρουργού. Αυτή η «απτική ανατροφοδότηση» (Force Feedback) επιτρέπει πιο λεπτομερή χειρισμό, μειώνει τον κίνδυνο ακούσιων τραυματισμών κατά 43% και βελτιώνει την ποιότητα κάθε επέμβασης.

2. Τεχνητή Νοημοσύνη και Real-Time Analytics

Το Da Vinci 5 είναι το πρώτο χειρουργικό σύστημα με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη. Μέσω της πλατφόρμας My Intuitive+, κάθε επέμβαση καταγράφεται και αναλύεται αυτόματα, παρέχοντας αντικειμενικούς δείκτες απόδοσης, βίντεο ανασκοπήσεων και μηχανική ανάλυση κινήσεων. Αυτό αλλάζει ριζικά την εκπαίδευση νέων χειρουργών και την ποιοτική αξιολόγηση. Η λειτουργία Telepresence επιτρέπει τη σύνδεση με εξωτερικούς ειδικούς οπουδήποτε στον κόσμο σε πραγματικό χρόνο, ενώ ο ενσωματωμένος προσομοιωτής (SimNow 2) προσφέρει τη δυνατότητα εκπαίδευσης πριν από κάθε επέμβαση.

3. Αποδοτικότητα χειρουργείου και νέα εργονομία

Η απλοποιημένη ροή εργασίας, η ενοποιημένη κονσόλα και η βελτιωμένη διαδικασία αλλαγής εργαλείων μειώνουν τον χρόνο μεταξύ των επεμβάσεων. Αυτό σημαίνει περισσότερες επεμβάσεις ανά ημέρα, χαμηλότερο κόστος ανά περιστατικό και μεγαλύτερη πρόσβαση στη ρομποτική χειρουργική για τους ασθενείς.

Το νέο ρομποτικό σύστημα υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών ειδικοτήτων, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (Γενική Χειρουργική, Ουρολογία, Γυναικολογία, Θωρακοχειρουργική, Βαριατρική κ.α.). Πρωτίστως, όμως, αποτελεί επένδυση στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών, προσφέροντας άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη, όπως: λιγότερο τραυματισμό ιστών, μικρότερες τομές, ταχύτερη ανάρρωση, μικρότερη νοσηλεία, μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο και ανάγκη για αναλγητικά, χαμηλότερο κίνδυνο επιπλοκών, καλύτερα μακροπρόθεσμα λειτουργικά αποτελέσματα και τη δυνατότητα εφαρμογής ρομποτικής χειρουργικής σε ευρύτερο φάσμα επεμβάσεων και ασθενών.