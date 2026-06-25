ΗΠΑ:-Στο-υψηλότερο-επίπεδο-από-το-2023-ο-δομικός-pce-τον-Μάιο

Ο αγαπημένος δείκτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αυξήθηκε, όσο αφορά το δομικό του μέρος, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.

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Ο αγαπημένος δείκτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ όσο αφορά τον πληθωρισμό, ο δείκτης Δαπανών Προσωπικής Κατανάλωσης (Personal Consumption Expenditures – PCE) αυξήθηκε, όσο αφορά το δομικό του μέρος, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η Fed θα διατηρήσει την πρόσφατη «αυστηρή» στάση της απέναντι στον πληθωρισμό.

Ειδικότερα, εξαιρώντας τα τρόφιμα και την ενέργεια, ο PCE κατέγραψε ετήσιο ρυθμό 3,4%, ενώ σε μηνιαία άνοδο αυξήθηκε 0,3%. Και οι δύο μετρήσεις ήταν σύμφωνες με την εκτίμηση του Dow Jones.

Όσο αφορά την ένδειξη με όλα τα στοιχεία, ο δείκτης PCE κατέγραψε πληθωρισμό με εποχικά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό 4,1%, τον υψηλότερο από τον Απρίλιο του 2023, όπως αναφέρει η έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου την Πέμπτη. Σε μηνιαία βάση ο δείκτης αυξήθηκε με ρυθμό 0,4%. Το ετήσιο επίπεδο ήταν σύμφωνο με την εκτίμηση του Dow Jones, ενώ η μηνιαία ένδειξη ήταν 0,1% χαμηλότερα.

Ενώ οι αξιωματούχοι της Fed εξετάζουν τόσο τα βασικά όσο και τα δομικά επιτόκια, γενικά θεωρούν τα δεύτερα ένα καλύτερο μέτρο των μακροπρόθεσμων τάσεων, ιδίως υπό το φως της φετινής αύξησης του πληθωρισμού που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιτάχυνση των τιμών ενέργειας που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν και οι οποίες έχουν σταδιακά εισχωρήσει σε άλλα μέρη της οικονομίας.

Η έκθεση έρχεται λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα αφότου η Fed και ο νέος πρόεδρος Κέβιν Γουόρς έδωσαν αυτό που οι αγορές θεώρησαν ευρέως ως μια «σκληρή ομιλία» για τα επιτόκια και τον πληθωρισμό.

Αναθεώρηση ΑΕΠ

Μια ξεχωριστή έκθεση έδειξε ότι η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,1% το πρώτο τρίμηνο, αναθεωρημένο προς τα πάνω από την προηγούμενη εκτίμηση του 1,6%. Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου ήταν οι επενδύσεις, οι εξαγωγές, οι κρατικές δαπάνες και οι καταναλωτικές δαπάνες, ενώ ενισχύθηκαν επίσης και οι εισαγωγές.