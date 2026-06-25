Η συνεργασία Span και Cosmos Business Systems για έργο του ΕΟΠΥΥ

Η ένωση των εταιρειών Span και Cosmos Systems ανέλαβε το έργο για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, στο πλαίσιο διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανανέωση υφιστάμενων αδειών Microsoft, αναβάθμιση υφιστάμενου μηχανογραφικού εξοπλισμού και προμήθεια νέων για την κάλυψη των αναγκών του ΕΟΠΥΥ».

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Το έργο αυτό έχει σημαντικό τεχνολογικό και επιχειρησιακό αποτύπωμα και συνδέεται με την ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης του μηχανογραφικού και λογισμικού περιβάλλοντος του ΕΟΠΥΥ. Ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών του οργανισμού, η αύξηση της διαθεσιμότητας των πληροφοριακών του συστημάτων και η ασφαλής, αξιόπιστη και αποδοτική χρήση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων.

Στο πλαίσιο της σύμβασης περιλαμβάνονται η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών Microsoft, η προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, η υποστήριξη και διαχείριση του περιβάλλοντος Microsoft 365 στο cloud, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Επιπλέον, περιλαμβάνονται υπηρεσίες διαχείρισης και επιτήρησης κέντρου λειτουργιών δικτύου με NOC 24×7, ενισχύοντας τη δυνατότητα του οργανισμού να εποπτεύει, να διαχειρίζεται και να υποστηρίζει κρίσιμες ψηφιακές υποδομές με μεγαλύτερη συνέπεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Τα οφέλη της συνεργασίας ξεπερνούν τη τεχνολογική αναβάθμιση. Η ενίσχυση των πληροφοριακών υποδομών του ΕΟΠΥΥ υποστηρίζει άμεσα την καλύτερη οργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών, την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και τη συνολική βελτίωση της απόδοσης ενός οργανισμού που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο σύστημα υγείας και στην εξυπηρέτηση εκατομμυρίων ασφαλισμένων.

«Η ανάληψη μιας σύμβασης τέτοιας κλίμακας για έναν από τους κυριότερους οργανισμούς του τομέα της υγείας στην Ελλάδα είναι μια σημαντική εξέλιξη για τη Span. Σε συνεργασία με την Cosmos Business Systems, συνδυάζουμε εμπειρία, τεχνογνωσία και οργανωτική ικανότητα, με σκοπό να συμβάλουμε ουσιαστικά στη ασφαλή, αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία του ψηφιακού περιβάλλοντος του ΕΟΠΥΥ», δήλωσε ο κ. Παπούλιας, managing director της Span για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Ο Δημήτρης Δάφνης, πρόεδρος και CEO του ομίλου Cosmos δήλωσε: «Η συμμετοχή μας σε ένα έργο με τόσο σημαντικό επιχειρησιακό και κοινωνικό αποτύπωμα αποδεικνύει τη συνεχιζόμενη εμπειρία της Cosmos Business Systems σε σύνθετες δράσεις πληροφορικής για μεγάλους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μαζί με τη Span, θα εργαστούμε με συνέπεια και αφοσίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση της σύμβασης, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών ενός οργανισμού με κεντρικό ρόλο στο σύστημα υγείας».

Μέσω της συνεργασίας τους, η Span και η Cosmos Business Systems συνδυάζουν τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση σε σύνθετες υλοποιήσεις πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, αναλαμβάνοντας μία παρέμβαση με σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και στην υποστήριξη των ψηφιακών του υπηρεσιών, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.