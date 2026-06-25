Η-fed-αποκτά-νέο-«πονοκέφαλο»:-Ο-δομικός-πληθωρισμός-στο-υψηλότερο-επίπεδο-από-το-2023

Νέα ένδειξη ότι ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει επίμονος έδωσαν τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve δεν πρόκειται να χαλαρώσει σύντομα τη νομισματική της πολιτική.

Ο δομικός δείκτης (Core PCE), ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας και αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού που παρακολουθεί η Fed, αυξήθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση τον Μάιο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023. Σε μηνιαία βάση ενισχύθηκε κατά 0,3%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

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Ο συνολικός δείκτης τιμών καταναλωτή σκαρφάλωσε στο 4,1% σε ετήσια βάση, επίσης στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2023, ενώ σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 0,4%.

Η κατανάλωση παραμένει ισχυρή

Την ίδια ώρα, η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά. Οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,7% τον Μάιο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ το προσωπικό εισόδημα ενισχύθηκε επίσης κατά 0,7%, σημαντικά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις.

Παράλληλα, η τελική μέτρηση του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο αναθεωρήθηκε ανοδικά στο 2,1%, από 1,6% προηγουμένως, ενώ οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας υποχώρησαν στις 215.000, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα.

Ενισχύονται τα επιχειρήματα για υψηλά επιτόκια

Τα στοιχεία έρχονται λίγες ημέρες μετά τη συνεδρίαση της Federal Reserve, κατά την οποία ο νέος πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, υιοθέτησε ιδιαίτερα αυστηρή στάση απέναντι στον πληθωρισμό.

Η Fed επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητά της είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών και αφαίρεσε από τις προβλέψεις της το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων μέσα στο έτος, αφήνοντας πλέον ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο νέας αύξησης.

Αν και η άνοδος των τιμών αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν, αρκετοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις αρχίζουν να επεκτείνονται και σε άλλους τομείς της οικονομίας, ενώ πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργούν και οι νέοι δασμοί.

Τα σημερινά στοιχεία ενισχύουν το αφήγημα ότι η Fed δύσκολα θα αλλάξει στάση στο άμεσο μέλλον, διατηρώντας τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα μέχρι να υπάρξουν σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.