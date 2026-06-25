Η-michelin-θα-κλείσει-εργοστάσιο-1.200-εργαζομένων-στις-ΗΠΑ

Η γαλλική βιομηχανία κατασκευής ελαστικών Michelin ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο έως το 2028 του εργοστασίου της BFGoodrich στην Τασκαλούζα (Αλαμπάμα) των ΗΠΑ, όπου απασχολούνται περίπου 1.200 εργαζόμενοι.

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Η γαλλική βιομηχανία κατασκευής ελαστικών Michelin ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο έως το 2028 του εργοστασίου της BFGoodrich στην Τασκαλούζα (Αλαμπάμα) των ΗΠΑ, όπου απασχολούνται περίπου 1.200 εργαζόμενοι.

Το κλείσιμο αυτό θα οδηγήσει σε μια πρόβλεψη περίπου 220 εκατομμυρίων ευρώ για μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες, η οποία θα εγγραφεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος 2026.

Αυτή η πρόβλεψη οφείλεται στο κόστος κλεισίματος του εργοστασίου, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων δαπανών που συνδέονται με την αποχώρηση εργαζομένων.

«Ο όμιλος Michelin δεσμεύεται σε μια εξατομικευμένη υποστήριξη» των υπαλλήλων, «οι όροι θα τεθούν υπό διαπραγμάτευση με τις συνδικαλιστικές ενώσεις», επισήμανε η εταιρεία στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Σύμφωνα να με την κατασκευάστρια εταιρεία ελαστικών, τα δύο αμερικανικά εργοστάσια της BFGoodrich, μάρκας που εξαγόρασε τη δεκαετία του 1990 η Michelin, λειτουργούν αυτήν τη στιγμή «πολύ κάτω από τις δυνατότητές τους».

Αυτή η υποαξιοποίηση οδηγεί σε «δομικές ανεπάρκειες που δεν είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα», εξηγεί ο γαλλικός όμιλος.

Η παραγωγή αυτού του εργοστασίου θα μεταφερθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου προς την άλλη μονάδα της εταιρείας στις ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται στο Φορτ Γουέιν στην Ιντιάνα, διευκρίνισε η Michelin σε ένα δελτίο Τύπου. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει να «δημιουργηθεί μια πιο αποτελεσματική βιομηχανική δομή», σύμφωνα με τον όμιλο.

Η μείωση της δραστηριότητας στην Τασκαλούζα θα πραγματοποιηθεί «σε φάσεις» από το 2027, προκειμένου να ολοκληρωθεί οριστικά στα τέλη του 2028, σύμφωνα με τη Michelin.

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