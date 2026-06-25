Η QnR ανακοινώνει τη νέα εξειδικευμένη επιχειρησιακή μονάδα Λύσεων Νοημοσύνης Περιουσιακών Στοιχείων

Στην εκδήλωση Executive Briefing του Ομίλου QnR, που διεξήχθη την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Gazarte Loft, συμμετείχαν ανώτερα στελέχη από τομείς όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, οι υποδομές και οι μεταφορές. Η εκδήλωση είχε τίτλο “What If Your Assets Could Think, Predict and Perform Better? Reimagining Asset Intelligence with AI, IoT and IBM Maximo”, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Νοημοσύνης Περιουσιακών Στοιχείων και της Επιχειρησιακής Νοημοσύνης.

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Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη επίσημη παρουσίαση της νέας εξειδικευμένης επιχειρησιακής μονάδας Λύσεων Νοημοσύνης Περιουσιακών Στοιχείων, μέσω της οποίας ο Όμιλος QnR εισάγει μια ολοκληρωμένη πρόταση ψηφιακού μετασχηματισμού για τη διαχείριση κρίσιμων επιχειρησιακών υποδομών και περιουσιακών στοιχείων.

Με κέντρο το IBM Maximo Application Suite, η νέα επιχειρησιακή μονάδα εκμεταλλεύεται το πλήρες τεχνολογικό οικοσύστημα του Ομίλου QnR, δημιουργώντας ένα ενιαίο Enterprise Asset Intelligence Ecosystem που συνδυάζει λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, IoT & Συνδεδεμένα Περιουσιακά Στοιχεία, Προγνωστική Ανάλυση, Ψηφιακούς Δίδυμους, Νοημοσύνη Δεδομένων και Κυβερνοασφάλεια. Αυτή η συνδυαστική προσέγγιση επιτρέπει στους οργανισμούς να αποκτούν μια πλήρη εικόνα των κρίσιμων υποδομών τους, να προβλέπουν αστοχίες, να βελτιστοποιούν τις λειτουργίες τους και να λαμβάνουν ταχύτερες και τεκμηριωμένες επιχειρησιακές αποφάσεις.

Η μονάδα Λύσεων Νοημοσύνης Περιουσιακών Στοιχείων έχει σχεδιαστεί για οργανισμούς που επιδιώκουν να μετατρέψουν τα επιχειρησιακά τους περιουσιακά στοιχεία σε πηγές επιχειρησιακής νοημοσύνης, ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η νέα επιχειρησιακή πρόταση καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των περιουσιακών στοιχείων, από τη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέχρι την προληπτική συντήρηση, την πρόβλεψη αστοχιών, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και τη λήψη αποφάσεων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν σύγχρονες εφαρμογές του IBM Maximo Application Suite και ο τρόπος με τον οποίο οι οργανισμοί μπορούν να μεταβούν από το παραδοσιακό μοντέλο Reactive Maintenance σε ένα νέο μοντέλο Predictive Asset Intelligence, αξιοποιώντας το ολοκληρωμένο τεχνολογικό οικοσύστημα του Ομίλου QnR. Αυτή η προσέγγιση συμβάλλει στη βελτίωση της διαθεσιμότητας των κρίσιμων υποδομών, στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, στην αύξηση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και στη λήψη ταχύτερων και περισσότερο τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Η ίδρυση της μονάδας Λύσεων Νοημοσύνης Περιουσιακών Στοιχείων εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για την ανάπτυξη της επόμενης Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Δύναμης, μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων επιχειρησιακών μονάδων που αξιοποιούν κορυφαίες διεθνείς τεχνολογικές πλατφόρμες και τις εμπλουτίζουν με καινοτόμες λύσεις του τεχνολογικού οικοσυστήματος του Ομίλου QnR, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στις σύγχρονες προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου QnR, κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, δήλωσε:

«Η δημιουργία της μονάδας Λύσεων Νοημοσύνης Περιουσιακών Στοιχείων είναι ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για τη διαμόρφωση της επόμενης Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Δύναμης. Δεν προσφέρουμε απλώς μια νέα τεχνολογική λύση. Δημιουργούμε μια εξειδικευμένη επιχειρησιακή μονάδα που συνδυάζει κορυφαίες πλατφόρμες, όπως το IBM Maximo Application Suite, με το ολοκληρωμένο τεχνολογικό οικοσύστημα του Ομίλου QnR, παρέχοντας στους οργανισμούς μια ενιαία προσέγγιση για τη Νοημοσύνη Περιουσιακών Στοιχείων και την Επιχειρησιακή Νοημοσύνη. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μετατρέψουν τα κρίσιμα επιχειρησιακά τους περιουσιακά στοιχεία σε μοχλό ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Αυτή η φιλοσοφία είναι θεμελιώδης για τον Όμιλό μας: να δημιουργούμε ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, αξιοποιώντας τη δύναμη ενός ενιαίου τεχνολογικού οικοσυστήματος.