Η-tesla-θα-αυξήσει-την-παραγωγή-της-στη-Γερμανία-κατά-20%

Η Tesla δήλωσε την Πέμπτη ότι η παραγωγή στο εργοστάσιό της στο Βερολίνο θα αυξηθεί κατά 20% στα 7.500 οχήματα την εβδομάδα από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Η Tesla δήλωσε ότι η προγραμματισμένη αύξηση της παραγωγής σημαίνει ότι θα προσλάβει 1.000 επιπλέον υπαλλήλους.

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Η εταιρεία ανακοίνωσε ήδη αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας στο εργοστάσιο τον Απρίλιο για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για το Model Y. Τον Μάιο, δήλωσε ότι θα αυξήσει την επένδυσή της στην παραγωγή κυψελών μπαταριών στο εργοστάσιο.

Οι τρεις ανακοινώσεις σημαίνουν ότι θα δημιουργηθούν συνολικά 3.500 πρόσθετες θέσεις εργασίας βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα για την κατασκευή οχημάτων και μπαταριών στο εργοστάσιο, ανέφερε η εταιρεία.

- Reuters