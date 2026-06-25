Ιατρικό-Αθηνών:-Αναληθή-και-χωρίς-βάση-τα-δημοσιεύματα-για-εξαγορά

Αναληθή και χωρίς βάση χαρακτηρίζει τα δημοσιεύματα για εξαγορά της η εταιρεία Ιατρικό Αθηνών, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

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Αναληθή και χωρίς βάση χαρακτηρίζει τα δημοσιεύματα για εξαγορά της η εταιρεία Ιατρικό Αθηνών, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

«Αναφορικά με τα σημερινά δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν στον ηλεκτρονικό Τύπο και αναφέρονται σε δήθεν συμφωνία για την εξαγορά της Εταιρείας από ξένο fund η/και επικείμενη δημόσια πρόταση για έξοδο από το Euronext Athens, η Εταιρεία, ύστερα από ενημέρωση που έλαβε από τους βασικούς μετόχους της, δηλώνει ότι τα εν λόγω δημοσιεύματα είναι αναληθή και δεν έχουν καμία απολύτως βάση.

Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη διαφανή, έγκαιρη και ισότιμη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και οποτεδήποτε υπάρχουν επιχειρηματικές εξελίξεις που χρήζουν γνωστοποίησης σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προβαίνει σε κάθε απαραίτητη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, συμμορφούμενη πάντα με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς».