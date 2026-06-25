Ινδία:-Είμαστε-«πολύ-κοντά»-σε-εμπορική-συμφωνία-με-τις-ΗΠΑ

Η Ινδία και οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά στην οριστικοποίηση μιας εμπορικής συμφωνίας, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εμπορίου της Ινδίας, Πιγιούς Γκόγιαλ, μια ημέρα αφότου ολοκλήρωσε τις συνομιλίες του με τον επικεφαλής εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, σχετικά με ένα σύμφωνο που θεωρείται κρίσιμο για τις διμερείς σχέσεις.

Ο Γκριρ, σε διήμερη επίσκεψη στο Νέο Δελχί αυτή την εβδομάδα, ηγήθηκε του τελευταίου γύρου διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες και έχει προσθέσει αβεβαιότητα στις σχέσεις που έχουν τεταθεί εν μέσω διπλωματικών εντάσεων.

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Το Νέο Δελχί πιέζει για χαμηλότερους δασμούς από αυτούς που επιβάλλονται σε προϊόντα από άλλες ασιατικές οικονομίες, ενώ η Ουάσιγκτον θέλει η Ινδία να εισάγει περισσότερα αμερικανικά προϊόντα.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν πώς η Ουάσιγκτον θα βρει «τα κατάλληλα εργαλεία και τη νομική υποστήριξη», για να δώσει στην Ινδία πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού της, δήλωσε ο Γκόγιαλ σε εκδήλωση στο Λονδίνο.

«Την ημέρα που θα συμβεί αυτό, η συμφωνία θα έχει τεθεί σε ισχύ», δήλωσε ο Γκόγιαλ.

Τι προέβλεπε η αρχική συμφωνία

Η αρχική συμφωνία για το εμπόριο που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο εθνών τον Φεβρουάριο περιελάμβανε δασμό 18% στα ινδικά προϊόντα με αντάλλαγμα τη μείωση των εμπορικών φραγμών από το Νέο Δελχί και την αγορά περισσότερων αμερικανικών προϊόντων.

Εκείνη την εποχή, ο δασμός ήταν χαμηλότερος από ό,τι για ανταγωνιστικές οικονομίες όπως το Μπαγκλαντές και το Βιετνάμ. Ωστόσο, μια τελική συμφωνία ακυρώθηκε όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους σαρωτικούς παγκόσμιους δασμούς του Τραμπ. Οι διαπραγματεύσεις έχουν περιπλακεί περαιτέρω από την έρευνα του Άρθρου 301 της USTR σχετικά με την φερόμενη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και την καταναγκαστική εργασία στην Ινδία και σε άλλες χώρες.

- Reuters