Καραμανλής και Σαμαράς στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα – Δείτε φωτογραφίες

Πολιτικός και επιχειρηματικός συνωστισμός καταγράφεται στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα «Τι πήγε Λάθος στην Ελλάδα – και τι θα μπορούσε να διορθωθεί» στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι της κυβέρνησης, στελέχη κομμάτων από όλο το πολιτικό φάσμα και επιχειρηματίες.

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Το ενδιαφέρον ωστόσο τράβηξε η παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι είχαν θερμό χαιρετισμό κατά την άφιξή τους στην εκδήλωση. Πρόκειται για τη δεύτερη κοινή δημόσια εμφάνισή τους μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, μετά τη συνάντησή τους στις 26 Μαΐου, και πάλι με αφορμή την παρουσίαση βιβλίου.

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Η παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών δεν πέρασε απαρατήρητη, αν και αυτή τη φορά δεν κάθισαν δίπλα-δίπλα. Ο Κώστας Καραμανλής βρέθηκε δίπλα στον Ευάγγελο Βενιζέλο, ενώ λίγες θέσεις πιο πέρα, σε γειτονικό διάζωμα, κάθισε ο Αντώνης Σαμαράς, αμέσως μετά τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και τον Μητροπολίτη Ιωνίας.

Κατά την άφιξή του στην εκδήλωση, ο Αντώνης Σαμαράς δέχθηκε ερώτηση για τα σενάρια που τον θέλουν να προετοιμάζει νέο πολιτικό εγχείρημα, ωστόσο απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση, διατηρώντας τη σιωπή του απέναντι στη σχετική φημολογία.

Μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Ψηφιακής διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

- sofokleous10.gr

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