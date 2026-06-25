Κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς

Οι σύλλογοι εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσαν την υπογραφή νέας τριετούς Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τη διοίκηση της τράπεζας.

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Αξιοσημείωτη είναι η απόφαση για καθορισμό κατώτατου μισθού στα 1.700 ευρώ για όλους τους υπαλλήλους.

Με υπευθυνότητα και ικανοποίηση, οι

“Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς” (Σ.Ε.Τ.Π.),

“Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής – Πειραιώς” (Σ.Ε.Τ.Α.Π.),

“Ενωτικός Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς” (Ε.Σ.Ε.Τ.Π.) και

“Σύλλογος Υπαλλήλων Τραπέζης Πειραιώς πρώην ΕΤΒΑ” (ΣΥΤΠ-ΕΤΒΑ)

ανακοίνωσαν την υπογραφή μιας σημαντικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους υπαλλήλους της Τράπεζας Πειραιώς. Μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν περισσότερους από δύο μήνες, οι Σύλλογοί μας υπέγραψαν τη νέα ΕΣΣΕ, η οποία εισάγει σημαντικές αλλαγές σε οικονομικό και θεσμικό επίπεδο, ξεπερνώντας κάθε άλλη σύμβαση που έχει υπογραφεί την τελευταία δεκαπενταετία.

Η νέα ΕΣΣΕ εξασφαλίζει ουσιαστικά οφέλη για το σύνολο του προσωπικού, θέτοντας νέες βάσεις για ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα στη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, επιτύχαμε:

Καθιέρωση Κατώτατου Μισθού 1.700,00 € για όλους τους εργαζόμενους.

για όλους τους εργαζόμενους. Πραγματικές μισθολογικές αυξήσεις έως 305,00 € για όλους στην τριετία 2027-2029, οι οποίες θα δίνονται τμηματικά στην αρχή κάθε έτους.

για όλους στην τριετία 2027-2029, οι οποίες θα δίνονται τμηματικά στην αρχή κάθε έτους. Άμεσες παροχές αξίας 660,00 € σε όλους τους εργαζόμενους για το 2026.

Καθιέρωση νέων, πρόσθετων επιχειρησιακών επιδομάτων ευθύνης μέχρι 80,00 €.

Ουσιαστική ενίσχυση των οικογενειακών και κοινωνικών επιδομάτων (αύξηση της παροχής για τρίτεκνους και πολύτεκνους, μέτρα για την υπογεννητικότητα).

Σημαντική ρύθμιση για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Διοίκηση της Τράπεζας, αναγνωρίζοντας την οικονομική κατάσταση των εργαζομένων, αποδέχτηκε τελικά όλα τα επιχειρήματα των Συλλόγων μας και συνυπέγραψε τη νέα Σύμβαση, που ανατρέπει τα οικονομικά δεδομένα στην Τράπεζα, στον Κλάδο και ευρύτερα.

Αναλυτική Παρουσίαση των Βασικών Σημείων της Νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Καθιέρωση Ελάχιστου Κατώτατου Μισθού 1.700,00 € για όλους τους εργαζόμενους, από 01/02/2027.

Πραγματική συνολική προσαύξηση του επιχειρησιακού επιδόματος κατά 255,00 € για όλους στην τριετία 2027-2029, που δεν συμψηφίζεται με μελλοντικές αυξήσεις ή εθελοντικές παροχές:

+110,00 € από 1/1/2027, με το ποσό να φτάνει τα 160,00 €.

+60,00 € από 1/1/2028, με το ποσό να φτάνει τα 220,00 €.

+85,00 € από 1/1/2029, με το ποσό να φτάνει τα 305,00 €.

Καθιέρωση νέων, πρόσθετων επιχειρησιακών επιδομάτων ευθύνης ύψους 70,00 € και 80,00 € για ρόλους ευθύνης, τόσο στα καταστήματα όσο και στις κεντρικές υπηρεσίες, ως εξής:

Καταστήματα

80,00 € για τους εργαζόμενους με ρόλο branch manager

70,00 € για τους εργαζόμενους με ρόλους UBO, PBO, SBO

Κεντρικές Υπηρεσίες

80,00 € για τους εργαζόμενους με ρόλο senior manager

70,00 € για τους εργαζόμενους με ρόλο manager

Άμεσες παροχές σε όλους τους εργαζόμενους για το 2026

Προπληρωμένη Κάρτα Σκλαβενίτη 250,00 €, από 01/07/2026, για όλους τους εργαζόμενους μέχρι και το επίπεδο ευθύνης senior manager και 100,00 € για τους εργαζόμενους με επίπεδο ευθύνης director.

από 01/07/2026, για όλους τους εργαζόμενους μέχρι και το επίπεδο ευθύνης senior manager και 100,00 € για τους εργαζόμενους με επίπεδο ευθύνης director. Έκτακτη εισφορά 210,00 € στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, από 01/09/2026, για όλους τους εργαζόμενους με αποδοχές μέχρι 5.000,00 €.

Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, αξίας 200,00 € σε κάθε εργαζόμενο με επίπεδο ευθύνης κατώτερο του director, από 01/11/2026.

Ουσιαστική Ενίσχυση των Οικογενειακών και άλλων Κοινωνικών Επιδομάτων

Επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων: Αύξηση κατά 50 €, από 1/9/2026 – διαμορφώνεται στα 150 € ανά παιδί, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών και το 25ο έτος.

Αύξηση κατά 50 €, από 1/9/2026 – διαμορφώνεται στα 150 € ανά παιδί, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών και το 25ο έτος. Επίδομα χηρείας: Αύξηση κατά 30 €, από 1/7/2027 – διαμορφώνεται στα 100 €.

Αύξηση κατά 30 €, από 1/7/2027 – διαμορφώνεται στα 100 €. Εφάπαξ ενίσχυση για τη γέννηση τρίτου παιδιού και άνω: Αύξηση κατά 3.000 € – φτάνει πλέον τα 5.000 €.

Διάταξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Κωδικοποίηση της Ειδικής Επιχειρησιακής Σύμβασης για την Τηλεργασία