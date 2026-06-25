ΚΕΠΕ:-Ευνοϊκές-ενδείξεις-για-βελτίωση-των-οικονομικών-συνθηκών

Ευνοϊκές προσδοκίες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τους επόμενους μήνες καταγράφει ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης του ΚΕΠΕ.

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Ευνοϊκές προσδοκίες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τους επόμενους μήνες καταγράφει ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης (ΣΔΠ) του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για βελτίωση των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τους επίμονους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΚΕΠΕ για τον Ιούνιο του 2026, ο δείκτης, που καταρτίζεται σε τετραμηνιαία βάση για την παρακολούθηση της οικονομικής συγκυρίας, κατέγραψε τον Μάρτιο του 2026 το υψηλότερο επίπεδο σε όλη την περίοδο εξέτασης, επιβεβαιώνοντας τη συνολικά ανοδική τάση που παρατηρείται στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα.

Το ΚΕΠΕ αναφέρει ότι κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2025 – Μαρτίου 2026 η εξέλιξη του δείκτη χαρακτηρίστηκε από αυξομειώσεις και ενδιάμεση μεταβλητότητα. Ωστόσο, η επίτευξη νέου ανώτατου επιπέδου τον Μάρτιο ενισχύει την εικόνα θετικών προσδοκιών και εκτιμήσεων από τους συμμετέχοντες στην οικονομική δραστηριότητα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΔΠ βασίζεται σε υπόδειγμα δυναμικού παράγοντα και κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Στόχος του είναι να παρέχει έγκαιρες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές της οικονομικής δραστηριότητας πριν αυτές αποτυπωθούν στα τρέχοντα μακροοικονομικά μεγέθη.

Παρά τη θετική εικόνα, το ΚΕΠΕ επισημαίνει ότι η διεθνής συγκυρία παραμένει εύθραυστη και χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή επανεκτίμηση του δείκτη. Όπως σημειώνεται, η ενσωμάτωση νέων στοιχείων στις επόμενες μετρήσεις θα δείξει εάν οι τάσεις που καταγράφονται σήμερα θα συνεχιστούν, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.