ΚΕΦΙΜ: Δείκτης Εφαρμογής Προεκλογικού Προγράμματος – O έλεγχος της κυβερνητικής συνέπειας

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 156 δεσμεύσεων, 77 δεσμεύσεις έχουν εφαρμοσθεί πλήρως ή μερικώς, 66 δεσμεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με ενέργειες να έχουν ξεκινήσει, ενώ 6 δεσμεύσεις δεν εφαρμόζονται και για 7 δεσμεύσεις δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα αξιολόγησης.

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Οι τομείς στους οποίους καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά εφαρμογής είναι η Άμυνα & Εξωτερική Πολιτική (67%), η Παιδεία (62,5%), και η Οικονομία (59%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά εφαρμογής σημειώνονται στην Υγεία (30%), τη Βιωσιμότητα (33%), και τις Υποδομές (39%). Ωστόσο, σε όλους αυτούς τους τομείς το 45% έως 60% των δεσμεύσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη αξιολόγηση του ΚΕΦΙΜ, τον Σεπτέμβριο του 2025, οι δεσμεύσεις σε μερική ή πλήρη εφαρμογή έχουν αυξηθεί κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή ή πρόοδο μειώθηκαν κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο Δείκτης με απλά λόγια:

Ο Δείκτης Εφαρμογής Προεκλογικού Προγράμματος αποτελεί ένα εύληπτο εργαλείο που παρακολουθεί τον βαθμό εφαρμογής του προεκλογικού προγράμματος της κυβέρνησης, επιχειρώντας να μετρήσει σε ποιο βαθμό η κυβέρνηση εφαρμόζει τις πολιτικές για τις οποίες έλαβε δημοκρατική εντολή στην εκλογική διαδικασία.

Σκοπός του Δείκτη είναι να παράγει αξιόπιστες και διαφανείς πληροφορίες για τους πολίτες και τους δημοσιογράφους καθώς και δεδομένα για επιστημονική έρευνα. Για να το πετύχει αυτό, εξάγει τις προεκλογικές δεσμεύσεις από τα προγράμματα του κυβερνώντος κόμματος, προκειμένου να παρακολουθήσει την υλοποίησή τους κατά τη διάρκεια της εκάστοτε θητείας, με επιστημονικό, συστηματικό και αμερόληπτο τρόπο.

Ο Δείκτης ακολουθεί το επιτυχημένο μοντέλο του Polimeter, του αντίστοιχου παρατηρητηρίου για την εφαρμογή των κυβερνητικών δεσμεύσεων στον Καναδά, και του Comparative Party Pledges Project (CPPP), ενός διεθνούς ερευνητικού δικτύου που μελετά συγκριτικά την υλοποίηση προεκλογικών δεσμεύσεων, με σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησής τους στο τέλος της κυβερνητικής θητείας. Η μεθοδολογία του Δείκτη βασίζεται στις σχετικές δημοσιεύσεις σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως τα: American Journal of Political Science (AJPS), British Journal of Political Science (BJPolS), Political Studies, West European Politics (WEP), και Government and Opposition.

Για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του Δείκτη ανά τομέα πολιτικής και τη μεθοδολογία του επισκεφθείτε την ιστοσελίδα paratiritirio.org

Ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας δήλωσε σχετικά:

«Τρία χρόνια μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2023, η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει πλήρως ή μερικώς σχεδόν τις μισές δεσμεύσεις που ανέλαβε προεκλογικά έναντι των πολιτών, ενώ ακόμη ένα 42,3% των δεσμεύσεων αυτών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με τον Δείκτη Εφαρμογής Προεκλογικού Προγράμματος που δημοσιεύει το ΚΕΦΙΜ οι πολίτες μπορούν ευκολότερα να αξιολογήσουν την κυβερνητική συνέπεια όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και αναλυτικά σε ό,τι αφορά τις επιμέρους συγκεκριμένες προγραμματικές δεσμεύσεις. Δημιουργούμε έτσι ένα χρήσιμο και εύληπτο εργαλείο συγκριτικής αποτίμησης των ελληνικών κυβερνήσεων ελπίζοντας ότι συμβάλλουμε στην ενίσχυση της πίεσης από τους πολίτες προς την εκάστοτε κυβέρνηση για δεσμεύσεις μετρήσιμες και αξιολογήσιμες που δεν ξεχνιούνται την επομένη των εκλογών».