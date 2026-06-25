Κλείσιμο-χωρίς-κατεύθυνση-στο-χρηματιστήριο-της-Νέας-Υόρκης

Mε πτώση έκλεισε τη σημερινή συνεδρίαση ο δείκτης υψηλής τεχνολογίας Nasdaq, παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Micron Technology, καθώς οι επενδυτές αποχώρησαν από βασικές τεχνολογικές μετοχές. Η αγορά εμφάνισε μεικτή εικόνα, με μετοχές εκτός του χώρου της τεχνητής νοημοσύνης να οδηγούν τον Dow Jones σε νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό.

Ο Nasdaq έκλεισε με πτώση 0,46% στις 25.358,60 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε οριακά κατά 0,01% στις 7.357,49 μονάδες. Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 71,72 μονάδες ή 0,14%, κλείνοντας στις 51.920,62 μονάδες. Τη στήριξη στον βιομηχανικό δείκτη προσέφεραν κυρίως μετοχές του κλάδου υγείας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της βιομηχανίας. Η Johnson & Johnson ενισχύθηκε περίπου 1%, ενώ η Caterpillar σημείωσε άνοδο 6%.

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Οι μετοχές της Apple ηγήθηκαν των απωλειών στον Nasdaq, υποχωρώντας κατά 6% μετά την ανακοίνωση αυξήσεων τιμών σε MacBook και iPad, στην χειρότερη συνεδρίαση σε διάρκεια έτους. Η εταιρεία απέδωσε τις ανατιμήσεις στην εκτίναξη του κόστους εξαρτημάτων όπως τα chips. Παράλληλα, η Microsoft έχασε 3,5% μετά την ανακοίνωση αυξήσεων τιμών στις κονσόλες Xbox.

Πτώση σημείωσαν και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί που αποτελούν μεγάλους αγοραστές ημιαγωγών. Οι Alphabet και Meta Platforms υποχώρησαν σχεδόν 1% και πάνω από 2% αντίστοιχα. Στην αγορά αναδύονται ανησυχίες ότι τα περιθώρια κέρδους των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών ενδέχεται να πιεστούν από τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών των chips.

Ο Τζεντ Ελερμπρόεκ της Argent Capital Management επισήμανε ότι με την αύξηση των τιμών στις μνήμες, «όλα όσα αγοράζουμε και περιέχουν ημιαγωγούς», από τηλεοράσεις μέχρι αυτοκίνητα, «θα γίνουν ακριβότερα».

«Υπάρχουν αρκετά σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις από τον πληθωρισμό που εμφανίζεται στις αλυσίδες εφοδιασμού της τεχνολογίας», δήλωσε ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου. Πρόσθεσε πάντως ότι προς το παρόν οι καταναλωτές παραμένουν αρκετά ισχυροί ώστε να απορροφήσουν αυτές τις αυξήσεις τιμών.

Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) του Μαΐου, το βασικό μέτρο πληθωρισμού που παρακολουθεί η Fed – έδειξε ότι ο γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση, ελαφρώς χαμηλότερα από το 0,5% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Dow Jones. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 4,1%, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός δείκτης PCE αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και κατά 3,4% σε ετήσια βάση, επίσης σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων. Παρότι ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023, οι επενδυτές ανακουφίστηκαν επειδή τα στοιχεία δεν ήταν ακόμη υψηλότερα μετά την άνοδο των ενεργειακών τιμών λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν ελαφρώς, με την απόδοση του 10ετούς τίτλου αναφοράς να μειώνεται κατά λιγότερο από μία μονάδα βάσης στο 4,394%.

«Ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλός, αλλά δεν βρίσκεται εκτός ελέγχου», σχολίασε ο Eλερμπρόεκ.

Η Micron περιόρισε τις πιέσεις στην αγορά, καθώς η μετοχή της εκτινάχθηκε σχεδόν 16% μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων τρίτου δημοσιονομικού τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η Qualcomm ενισχύθηκε σχεδόν 4% αφού αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τα έσοδα εκτός της αγοράς κινητών τηλεφώνων έως το οικονομικό έτος 2029. Άλλες εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών, όπως οι Sandisk, Western Digital, KLA και Applied Materials, κινήθηκαν επίσης ανοδικά ακολουθώντας το θετικό κλίμα στον κλάδο.