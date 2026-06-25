Κομισιόν-για-Αβραμόπουλο:-Δεν-διαπιστώθηκε-παραβίαση-όρων-στη-συνεργασία-του-με-τη-fight-impunity

Ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μπάλας Ουζβάρι, δήλωσε ότι η Κομισιόν είχε εγκρίνει τον Φεβρουάριο του 2021 τη συνεργασία του κ. Αβραμόπουλου με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Δεοντολογίας.

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε σήμερα ότι, μετά από επανεξέταση που πραγματοποίησε τον Δεκέμβριο του 2022, δεν εντόπισε καμία ένδειξη παραβίασης των όρων που είχε θέσει στον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του με αμοιβή στη ΜΚΟ Fight Impunity.

Ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μπάλας Ουζβάρι, δήλωσε ότι η Κομισιόν είχε εγκρίνει τον Φεβρουάριο του 2021 τη συνεργασία του κ. Αβραμόπουλου με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Όπως ανέφερε, στο τέλος του 2022, όταν ξέσπασε η υπόθεση “Qatargate” διενεργήθηκαν «εσωτερικοί έλεγχοι», προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο πρώην Επίτροπος είχε συμμορφωθεί με τους όρους που είχαν τεθεί από το Κολέγιο των Επιτρόπων.

«Δεν βρήκαμε καμία ένδειξη παραβίασης των όρων της απόφασης», ανέφερε ο εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας ότι η Επιτροπή εξέτασε αποκλειστικά τη συμμόρφωση του πρώην Επιτρόπου με τις υποχρεώσεις που του είχαν επιβληθεί και όχι τη λειτουργία της Fight Impunity.

Όπως σημείωσε τυχόν έρευνες για τη δράση της ΜΚΟ εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των βελγικών Αρχών.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, υπογράμμισε ότι «άλλο ζήτημα είναι η έγκριση της επαγγελματικής δραστηριότητας ενός πρώην Επιτρόπου και η τήρηση των σχετικών όρων και άλλο η φερόμενη παράνομη συμπεριφορά -εκεί δεν είχαμε κανένα ρόλο».

- – ΜΠΕ