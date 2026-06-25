Λαγκάρντ-σε-Αυτιά:-«Μετρητά-και-ψηφιακό-ευρώ-αποτελούν-νόμιμο-χρήμα,-οι-πολίτες-επιλέγουν»

Η ΕΈ αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε μια πιο ψηφιακή οικονομία δεν πρέπει να στερήσει τη δυνατότητα στους πολίτες να συναλλάσσονται με μετρητά».

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Έρχεται το ψηφιακό ευρώ και παράλληλα θα ισχύουν και τα μετρητά». Αυτή την απάντηση έδωσε στον ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γιώργο Αυτιά, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ψηφιακό ευρώ: «Πράσινο φως» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η κ. Λαγκάρντ τόνισε ότι «τόσο τα μετρητά όσο και το ψηφιακό ευρώ αποτελούν μορφές νόμιμου χρήματος και οι πολίτες πρέπει να διατηρούν την ελευθερία επιλογής ως προς τον τρόπο πληρωμής τους. Η ΕΈ αναγνωρίζει ότι η μετάβαση σε μια πιο ψηφιακή οικονομία δεν πρέπει να στερήσει τη δυνατότητα στους πολίτες να συναλλάσσονται με μετρητά».

Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής και τα μετρητά παραμένουν το μοναδικό φυσικό δημόσιο χρήμα που εκδίδεται από την κεντρική τράπεζα και είναι προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την ηλικία, το εισόδημα ή τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Τα μετρητά, θα συνεχίσουν να προστατεύονται ως βασικό δικαίωμα των πολιτών, αναφέρει ο κ. Αυτιάς.