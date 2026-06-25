Μαρινάκης:-Η-κυβέρνηση-αποδίδει-ιδιαίτερη-σημασία-στην-ενίσχυση-της-εκπαίδευσης-και-της-καινοτομίας-στις-Ένοπλες-Δυνάμεις

«Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων όπου διεξάγεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο συμπυκνώνει υψηλού επιπέδου ύλη που διδάσκεται στο MIT σχετικά με αυτόνομα θαλάσσια συστήματα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

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«Στόχος του προγράμματος που υλοποιείται με πρωτοβουλία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας σε συνεργασία με το MIT είναι η μεταφορά στην Ελλάδα και η απορρόφηση τεχνογνωσίας αιχμής στον τομέα των μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων τόσο ως προς τον σχεδιασμό τους όσο και σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους. Χάρη στη μεταφορά τεχνογνωσίας ενισχύεται η ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να αναπτύξουν αυτόνομα συστήματα και υποστηρίζεται η ευρύτερη αποστολή του ΕΛΚΑΚ για την καλλιέργεια εγχώριων καινοτόμων λύσεων. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων το οποίο πια αλλάζει δραματικά», τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, επισημαίνοντας τη συνεργασία με το ΜΙΤ, μέσω της οποίας θα επιμορφώνονται σε σταθερή βάση στελέχη και δόκιμοι στις νέες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν τον τρόπο διεξαγωγής των σύγχρονων επιχειρήσεων. Παράλληλα, δήλωσε ότι το σχετικό πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική πρωτοβουλία για τα ελληνικά δεδομένα, η οποία φέρνει τους δόκιμους πιο κοντά στη νέα τεχνολογική πραγματικότητα και τη χώρα σε μια νέα εποχή.

Αναφερόμενος στη νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη, τόνισε ότι αφορά περισσότερους από 100.000 πολίτες, οι οποίοι θα δουν σημαντική μείωση στις μηνιαίες δόσεις τους, ακόμη και έως 300 ευρώ. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχώρησε πέραν των προβλέψεων της απόφασης του Αρείου Πάγου, διασφαλίζοντας την καθολική εφαρμογή της ρύθμισης και αναγνωρίζοντας την αναδρομικότητα για τους συνεπείς δανειολήπτες που κατέβαλαν μεγαλύτερα ποσά από όσα τελικά όφειλαν. Όπως είπε, η ρύθμιση προσφέρει τριπλό όφελος, με χαμηλότερες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ συμβάλλει και στη μείωση των «κόκκινων» δανείων, τα οποία από 43,6% το 2019 υποχώρησαν στο 3,3% στο τέλος του 2025.

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε επίσης ότι κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η εξάλειψη των διακρίσεων στις αμοιβές και η ενίσχυση της διαφάνειας πριν και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, με τις επιχειρήσεις να υποχρεώνονται να δημοσιοποιούν στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα, τα bonus και τις αμοιβές ανά κατηγορία εργαζομένων. Τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση που ενισχύει τις ίσες ευκαιρίες και την αγορά εργασίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι εγκρίθηκε χρηματοδότηση άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ για δέκα έργα σε εννέα νησιωτικούς δήμους, τα οποία θα βελτιώσουν τις υποδομές ύδρευσης, θα ενισχύσουν την υδροδότηση και θα αντιμετωπίσουν προβλήματα λειψυδρίας. Επιπλέον, δήλωσε ότι εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση του στόλου της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών με ηλεκτρικά οχήματα, δίκυκλα και υποδομές φόρτισης, προκειμένου να ενισχυθεί το έργο των στελεχών της στην καθημερινή τους δράση.

Ολοκληρώνοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ευχήθηκε καλή επιτυχία στους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με αφορμή την ανακοίνωση των βαθμολογιών, υπογραμμίζοντας ότι η αξία και το μέλλον τους δεν καθορίζονται αποκλειστικά από το αποτέλεσμα των εξετάσεων.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου διεξάγεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο συμπυκνώνει υψηλού επιπέδου ύλη που διδάσκεται στο MIT σχετικά με αυτόνομα θαλάσσια συστήματα.

Στόχος του προγράμματος, που υλοποιείται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, σε συνεργασία με το MIT, είναι η μεταφορά στην Ελλάδα και η απορρόφηση τεχνογνωσίας αιχμής στον τομέα των μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων, τόσο ως προς τον σχεδιασμό τους όσο και σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους.

Χάρη στη μεταφορά τεχνογνωσίας ενισχύεται η ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να αναπτύξουν αυτόνομα συστήματα και υποστηρίζεται η ευρύτερη αποστολή του ΕΛΚΑΚ για την καλλιέργεια εγχώριων καινοτόμων λύσεων.

Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα, δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον, είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων το οποίο πια αλλάζει δραματικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό το γεγονός ότι «μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του ΜΙΤ και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά κυρίως τους Δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίον διεξάγονται σήμερα οι επιχειρήσεις».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε πως το πρόγραμμα αυτό αποτελεί κάτι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα το οποίο φέρνει τους δόκιμούς μας στη νέα πραγματικότητα και την Ελλάδα σε μια νέα εποχή.

Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη αφορά περισσότερους από 100.000 συμπολίτες μας, που θα δουν ραγδαία μείωση στη δόση του δανείου τους, ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα.

Το οικονομικό επιτελείο προχώρησε πέρα από όσα προέβλεπε η ίδια η απόφαση του Αρείου Πάγου και διασφάλισε την καθολική εφαρμογή της ρύθμισης, ώστε κανένας συνεπής δανειολήπτης να μην εμπλακεί ποτέ ξανά σε χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες.

Η Κυβέρνηση, μάλιστα, προχωρώντας ένα βήμα πιο μπροστά από την απόφαση του Αρείου Πάγου αναγνώρισε την αναδρομικότητα για όλους εκείνους που αυτά τα χρόνια παρέμειναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφειλαν και οι οποίοι δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης.

Με λίγα λόγια πρόκειται για μια ρύθμιση που οδηγεί σε ένα τριπλό όφελος για τους δανειολήπτες: μικρότερες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή

Παράλληλα, συνιστά μια πρωτοβουλία με σημαντική συμβολή στην περαιτέρω απομείωση των κόκκινων δανείων. Ήδη από 43,6% επί συνόλου δανείων τον Ιούνιο του 2019 τα κόκκινα δάνεια έφτασαν στο 3,3% τον Δεκέμβριο του 2025.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εξάλειψη φαινομένων κατά τα οποία το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής εργαζομένων που παρέχουν παρόμοια εργασία. Το νέο σχέδιο νόμου εισάγει, για πρώτη φορά, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαφάνειας στις αμοιβές, τόσο πριν από την πρόσληψη και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα: μεταξύ ανδρών και γυναικών, στα bonus και ανά κατηγορία εργαζομένων.

Πρόκειται για μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, μέσω της οποίας θεσπίζονται στην πράξη ίσες ευκαιρίες για όλους και ενισχύεται περαιτέρω η αγορά εργασίας.

Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση χρηματοδότησης 10 έργων σε 9 νησιωτικούς δήμους, με συνολικό ποσό άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τα έργα αυτά:

-βελτιώνονται οι συνθήκες ύδρευσης στους ωφελούμενους δήμους,

-αυξάνεται η υδροδότηση περιοχών με την κατασκευή νέων δικτύων και

-εξασφαλίζεται επαρκής υδροδότηση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φαινόμενα λειψυδρίας.

Χρηματοδότηση ύψους 1,3 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του στόλου της Δημοτικής Αστυνομίας Αθήνας, ενέκρινε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Η χρηματοδότηση αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, ηλεκτρικών δικύκλων και υποδομών φόρτισης που θα συμβάλει στο έργο των γυναικών και των ανδρών της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αθηναίων.

Σήμερα το μεσημέρι, σε λίγη ώρα, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα ανακοινώσει τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων. Ευχόμαστε στις μαθήτριες και στους μαθητές της Γ’ Λυκείου να εκπληρώσουν τους στόχους τους και να θυμούνται ότι ούτε η αξία τους, ούτε το μέλλον τους καθορίζονται από αυτές τις εξετάσεις».

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