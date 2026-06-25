ΜΙΔΑ: Τα λάθη στα ακίνητα που κοστίζουν έως 1.000 ευρώ – Τι πρέπει να ελέγξουν 7,1 εκατ. ιδιοκτήτες

Πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 1.000 ευρώ σε όσους δεν ενημερώνουν εμπρόθεσμα ή καταγράφονται «λάθη» στη χρήση των ακινήτων που δηλώνονται στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) προβλέπει σχετική τροπολογία που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες.

Επιπλέον προβλέπονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ για ακίνητα όπου διαπιστώνονται αποκλίσεις στα τετραγωνικά.

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Το ΜΙΔΑ αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου ενώ τις επόμενες ημέρες προβλέπεται η απόφαση της ΑΑΔΕ με τα ακριβή χρονοδιαγράμματα και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την υποβολή των δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Στο ΜΙΔΑ θα καταγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου, οι κωδικοί ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη χρήση του, αν δηλαδή ιδιοχρησιμοποιείται ή μισθώνεται ενώ θα αξιοποιούνται ακόμη περισσότερο δορυφορικά δεδομένα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τους ελέγχους των αγροτικών εκτάσεων.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 7,1 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν τους επόμενους μήνες να εισέλθουν στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για να ελέγξουν τα πληροφοριακά στοιχεία για τα ακίνητά τους, όπως αυτά θα έχουν αποτυπωθεί και εν συνεχεία είτε να επιβεβαιώσουν όσα θεωρήσουν ότι έχουν καταγραφεί ορθά είτε να διορθώσουν όσα εμφανίζουν λάθη και αναντιστοιχίες είτε να συμπληρώσουν τυχόν παραλείψεις στοιχείων.

Το ύψος του προστίμου

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, εάν η δήλωση από τον φορολογούμενο δεν υποβληθεί μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Αντίστοιχη υποχρέωση προβλέπεται και για περιπτώσεις που συνδέονται με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, γεγονός που στρέφει το ενδιαφέρον των ελεγκτικών αρχών και στις μισθώσεις αγροτεμαχίων που συνδέονται με αγροτικές επιδοτήσεις.

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης χρήσης ενός ακινήτου μετά από μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση, προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ. Το ποσό αυξάνεται στα 1.000 ευρώ για περιπτώσεις υποβολής δήλωσης με στοιχεία τα οποία είναι ψευδή και χρησιμοποιηθούν για τη λήψη επιδομάτων, επιδοτήσεων ή άλλων κρατικών ενισχύσεων. Αν όμως τα στοιχεία αυτά δεν αξιοποιηθούν για την είσπραξη κάποιας οικονομικής ενίσχυσης, τότε το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η δήλωση χρήσης ενός ακινήτου δεν θα μπορεί να υποβληθεί εάν τα στοιχεία του ακινήτου δεν έχουν καταχωρηθεί στο Ε9.

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Με βάση την τροπολογία, στην περίπτωση που από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου προκύπτει ότι η πραγματική επιφάνεια ενός κτίσματος είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια, τότε ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται βάσει της μικρότερης πραγματικής επιφάνειας. Η συγκεκριμένη αλλαγή θα ισχύσει για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2027.

Επίσης, οι παλαιότερες δηλώσεις Ε9, οι πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ και τα σχετικά πιστοποιητικά δεν θα θεωρούνται ανακριβή λόγω αυτών των διαφορών στα τετραγωνικά και δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις για τα προηγούμενα έτη.