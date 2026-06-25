Ν.-Ανδρουλάκης:-Ο-μόνος-παράγοντας-που-διασφαλίζει-τη-σταθερότητα-είναι-η-επιλογή-στο-ΠΑΣΟΚ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, υπογράμμισε ότι η επιλογή του ΠΑΣΟΚ διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια και την αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις από συμφέροντα, λόγω του προγράμματος, των στελεχών και της κουλτούρας του κόμματος.

Τόνισε την ανάγκη για πολιτική δύναμη με όρια στις σχέσεις με ολιγάρχες, ισχυρή δικαιοσύνη και διάκριση των εξουσιών, ώστε να υπάρξει εμπιστοσύνη στην πολιτική και ανάπτυξη της οικονομίας χωρίς πολιτικά παιχνίδια που υπονομεύουν τις επενδύσεις.

Προειδοποίησε ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εκλογές και παραμείνει η πολιτική διχόνοια μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, θα υπάρξει επιστροφή σε τοξικότητα, αστάθεια και μη σεβασμό των θεσμών.

«Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, στελέχη, κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε μαγνητοσκοπημέμνη συνέντευξη του στο ΕΡΤnews και τον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά.

Ο κ. Ανδρουλάκης προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά της πολιτικής αλλαγής, την οποία θα ενσαρκώσει και θα κάνει πράξη, όπως είπε, «μία πολιτική δύναμη σοβαρή, με συνέπεια, που δεν θα απογοητεύσει ξανά τους πολίτες, που θα οριοθετήσει τις εξουσίες της». «Όχι ανεξέλεγκτη πολιτική εξουσία. Όρια σχέσης με τους ολιγάρχες. Ισχυρή δικαιοσύνη. Διάκριση των εξουσιών. Για να έχουμε μία κοινωνία που εμπιστεύεται την πολιτική αλλά και μια οικονομία που να μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να υπάρχουν πολιτικά παιχνίδια που υπονομεύουν τις επενδύσεις», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι «αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μια πολιτική εικόνα ‘Μητσοτάκη-Τσίπρα’, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μισαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μία περίοδο αστάθειας». «Βαθύ κράτος τότε και τώρα», συνόψισε ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας για τα δυο συστήματα εξουσίας που, όπως είπε, βίωσαν οι πολίτες από τη διακυβέρνηση των κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ανέφερε ότι αυτά δεν σημαίνουν σταθερότητα ούτε πολιτική αλλαγή, αλλά οπισθοδρόμηση. Υποστήριξε στον αντίποδα ότι «η επιλογή της ελληνικής κοινωνίας στο πρόσωπό μου και στην παράταξή μας είναι επιλογή προόδου, συνέπειας, αξιοπιστίας, πολιτικής αλλαγής, αλλά και μια επιλογή χωρίς εξαρτήσεις», επιλογή «για να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και όχι να ζήσουμε τις περιπέτειες του χθες».

Αναφερόμενος στην ακρίβεια ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «έχουμε ακρίβεια που φτάνει στα ευρωπαϊκά δεδομένα και μισθούς οι οποίοι δεν ακουμπούν έστω τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών δεδομένων, για να τονίσει ότι έχουμε μία χώρα με τεράστια ακρίβεια και τεράστιες ανισότητες.

Σχολιάζοντας τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης στον απόηχο της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια, σημείωσε ότι δεν είναι πολιτική πρωτοβουλία της ΝΔ αλλά ότι «ήρθαν να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, που είπε ότι καταχρηστικά και παράνομα οι τράπεζες, αντί να βάζουν τον τόκο βάσει της μηνιαίας δόσης των δανειοληπτών που είχαν ενταχθεί στο νόμο του ΠΑΣΟΚ το 2010, υπολόγιζαν τον τόκο στο σύνολο του ποσού παρανόμως». Σχολίασε ότι ήρθε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών «και λέει ‘όσοι έχετε μείνει στη ρύθμιση, θα πάρετε κάποια χρήματα πίσω από αυτά που καταχρηστικά σας πήραν οι τράπεζες’». Ο κ. Ανδρουλάκης ρώτησε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους, «αυτούς που δεν άντεξαν την παράνομη πρακτική των τραπεζών και πετάχτηκαν έξω από τη ρύθμιση του νόμου του ΠΑΣΟΚ». Υπογράμμισε ότι «πρέπει το κράτος, από τη στιγμή που δικαιώθηκαν από τον ‘Αρειο Πάγο, να έρθει και να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας».

Είπε για το ιδιωτικό χρέος ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι όχι 75 δόσεις, όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά 120 δόσεις για όλους με συγκεκριμένα κίνητρα. Σχετικά με τα funds είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «άνοιξε την πόρτα στα funds, ήρθαν και έχουν σε ομηρία ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας», ενώ το ΠΑΣΟΚ λέει ότι «επιτέλους πρέπει να σεβαστούν την Τράπεζα της Ελλάδος και τον κώδικα που υπάρχει» και πως «όποιος καταχρηστικά δεν τον σέβεται, πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις στα funds». Πρόσθεσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας εξωδικαστικός μηχανισμός που θα στηρίζει το δανειολήπτη «και όχι λύσεις τύπου win-win που ακούω από κάποια στελέχη του κ. Τσίπρα». «Τι σημαίνει win-win; Δηλαδή, και παραδώσατε τα ‘κόκκινα’ δάνεια στα funds και τώρα απέναντι στη ΝΔ που δεν κάνει τίποτα αλλά κάνει τον Πόντιο Πιλάτο προς όφελος των funds, δίνετε μία λύση win-win. Δεν υπάρχει win-win. Υπάρχει στήριξη των ανθρώπων που προσπαθούν να αντέξουν», σχολίασε.

Μιλώντας περαιτέρω για τις προγραμματικές διαφορές των κομμάτων, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι ενώ το ΠΑΣΟΚ είχε τον φόρο στα μερίσματα στο 15%, ο κ. Τσίπρας τον μείωσε στο 10% και ο κ. Μητσοτάκης το πήγε 5%. «’Αρα, αυτοί που μείωσαν τον φόρο στους πιο ισχυρούς, έρχονται σήμερα και λένε ότι ατζέντα τους είναι να τον αυξήσουν τον φόρο», είπε. Για το Υπερταμείο σχολίασε ότι ακούει τώρα περί αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. «Ποιος το έκανε το Υπερταμείο; Ποιος δέσμευσε τον πλούτο της χώρας 99 χρόνια; ‘Αρα, καλό θα είναι, όταν προτείνουμε κάτι, να θυμόμαστε και ποιοι δημιούργησαν το πρόβλημα. Γιατί πολλές φορές ακούω για το παρελθόν, αλλά αυτοί που μιλάνε για 30-40 χρόνια πριν, ξεχνούν τι έγινε πριν 7 χρόνια», είπε.

Ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα, υπογράμμισε ότι «πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση» και πως «είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές, για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία». Υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης έκανε τη ΝΔ και το Μαξίμου μια προσωπική του υπόθεση, θέτοντας ρητορικά το ερώτημα αν μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή ο κ. Τσίπρας, δηλαδή με το «να έρθει ένα άλλο πρόσωπο που έχει ήδη κυβερνήσει με γνωστά αποτελέσματα, με ένα κόμμα Ιδιωτικής Χρήσης», δηλαδή να φύγει «το ένα σύστημα ΙΧ και να έρθει ένα άλλο σύστημα ΙΧ».

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι η βασική διαφορά του και του ΠΑΣΟΚ σήμερα «από αυτά τα συστήματα εξουσίας είναι κάτι πολύ απλό: έχω και έχουμε αξιοπιστία, δεν έχουμε και δεν έχω εξαρτήσεις». Στο ίδιο πλαίσιο μίλησε για ηθική ήττα του κ. Μητσοτάκη, ενώ είπε ότι εκείνος πρεσβεύει «ένα άλλο μοντέλο εξουσίας…». Ερωτηθείς εν τω μεταξύ για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι «η συναίνεση είναι τι θα γράφουν τα άρθρα μετά», έκανε λόγο για επικοινωνιακό παιχνίδι και έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας του πρωθυπουργού.

Ερωτηθείς με αφορμή την αντιπαράθεση που υπήρξε μεταξύ Δούκα-Διαμαντοπούλου, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου «είναι καθαρές» και «πως όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι απλά εκνευρίζουν τον κόσμο της παράταξης, ο οποίος θέλει τα στελέχη του κόμματος να λένε τις θέσεις του κόμματος». «Προτεραιότητα όλων πρέπει να είναι να επικοινωνήσουμε το πλούσιο, στιβαρό και προοδευτικό μας πρόγραμμα», τόνισε. Ο κ. Ανδρουλάκης επιχειρηματολόγησε για την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο παραδοσιακό κόμμα αλλά είναι και απέναντι στα συμφέροντα, έχει αυτονομία. Σημείωσε ότι «αυτό προκύπτει από τον τρόπο που μας αντιμετωπίζουν», για να σχολιάσει ότι «μία διαφορετική προσέγγιση δύο στελεχών του ΠΑΣΟΚ έγινε πρώτο θέμα για μία εβδομάδα», όμως «χθες η απαξίωση της πρότασης του πρωθυπουργού από την κ. Μπακογιάννη και τον κ. Αθανασίου έγινε μονόστηλο». «Αν είχα κάνει στη χώρα, στους θεσμούς, στην οικονομία και στην κοινωνία, ό,τι έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, θα είχα εξαφανιστεί από το πολιτικό προσκήνιο. Εδώ, λοιπόν, κάποιοι έχουν προστάτες, που προσπαθούν ό,τι λάθος και να κάνουν, να το φτιασιδώσουν», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το κόμμα ΕΛ.., ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «το κόμμα αυτό διαμορφώθηκε χωρίς να υπάρχει μία κυβερνητική ατζέντα για την πολιτική αλλαγή και ότι «είναι ένα κόμμα προσωπικό ενός πρώην πρωθυπουργού». Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει το δικό του αγώνα, «να εκφράσουμε τον προοδευτικό κόσμο της χώρας, να εκφράσουμε ανθρώπους που ψήφισαν ΝΔ αλλά πλέον λένε ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση με την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κατάσταση στα νοσοκομεία και την παιδεία, να εκφράσουμε ανθρώπους που έκαναν άλλες επιλογές…». Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ αυτά που λέει είναι χρήσιμα και μπορεί να τα εφαρμόσει, διαθέτει το στελεχιακό δυναμικό. «Η πολιτική ουσία είναι μία: εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά, με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας, των θεσμών και του ίδιου του κοινοβουλίου. Δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία», είπε.

Σχολίασε, τέλος, ότι «ήδη η ΝΔ είναι σε προεκλογική περίοδο. Τα υπουργεία δεν λειτουργούν, έχουν κατεβάσει κάτω τα στυλό, κάνουν όλοι προεκλογική εκστρατεία. Θεωρώ ότι προετοιμάζονται για οποιοδήποτε σενάριο».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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