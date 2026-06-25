Ξεκινά-το-«σαφάρι»-λαγοκέφαλου-με-επιδότηση-5,33-ευρώ-το-κιλό

Ενα πρώτο πακέτο επτά στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής αλιείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου, σε μια προσπάθεια άμεσης ανάσχεσης του αυξημένου κόστους και των πιέσεων στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Η αλιεία βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλές τιμές καυσίμων, επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, την εξάπλωση ξενικών ειδών όπως ο λαγοκέφαλος, αλλά και φαινόμενα λαθραλιείας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Το νέο πλαίσιο παρεμβάσεων εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό ανασυγκρότησης του κλάδου.

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Τα 7 μέτρα

1. Επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου

Προβλέπεται ενίσχυση για την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου. Η επιδότηση διαμορφώνεται σε 16 λεπτά/λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά/λίτρο για Ιούνιο, σε αναλογία με τη στήριξη στη γεωργία.

2. Πιλοτικό πρόγραμμα για τον λαγοκέφαλο

Στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη η αλίευση του ξενικού είδους επιδοτείται με 5,33 ευρώ/κιλό, με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσής του και την ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων.

3. Αποζημίωση λόγω θαλάσσιων πάρκων

Θεσπίζεται μηχανισμός αποζημίωσης για περιορισμούς πρόσβασης σε περιοχές όπου θα δημιουργηθούν θαλάσσια πάρκα.

4. Εκσυγχρονισμός στόλου

Δρομολογείται δυνατότητα χρηματοδότησης για ανανέωση και εκσυγχρονισμό σκαφών, με άρση περιορισμών στη χρηματοδότηση μηχανών στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

5. Θεσμική εκπροσώπηση αλιέων

Προβλέπεται οργάνωση του κλάδου σε περιφερειακά και εθνικά όργανα, ανά εργαλείο αλιείας, με θεσμική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

6. Μητρώο ερασιτεχνικής αλιείας

Καθιερώνεται υποχρεωτικό μητρώο για την καταγραφή της ερασιτεχνικής αλιείας, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η ισορροπία με την επαγγελματική δραστηριότητα.

7. Νέο σύστημα κυρώσεων

Εισάγεται κλιμακωτό point system για παραβάσεις, με στόχο πιο αναλογικές ποινές αντί για οριζόντιες αργίες σκαφών.