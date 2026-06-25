Οι Δημοκρατικοί χάνουν το κόμμα τους: Το κύμα Μαμντάνι και η άνοδος της σκληρής Αριστεράς στις ΗΠΑ

Είναι δελεαστικό να αποδώσει κανείς τη σαρωτική νίκη της Τρίτης στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής, των DSA, στην ιδιομορφία της Νέας Υόρκης. Είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι νίκες του ψηφοδελτίου αριστερών υποψηφίων που στηρίχθηκε από τον δήμαρχο Ζόχραν Μαμντάνι θα αλλάξουν το Δημοκρατικό Κόμμα — και ίσως την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Οι τρεις σοσιαλιστές υποψήφιοι για το Κογκρέσο που είχαν τη στήριξη του Μαμντάνι νίκησαν τους «κατεστημένους» Δημοκρατικούς, ανάμεσά τους και δύο εν ενεργεία βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αν προστεθούν και οι αναμετρήσεις για το πολιτειακό νομοθετικό σώμα της Νέας Υόρκης, επτά από τους οκτώ υποψηφίους που συνδέονταν με τους DSA κέρδισαν την Τρίτη. Ήταν μια συντριβή της άκρας αριστεράς επί της αριστεράς.

Είναι αλήθεια ότι η συμμετοχή των ψηφοφόρων ήταν χαμηλή, όπως συμβαίνει συχνά στις προκριματικές εκλογές. Στην αναμέτρηση για την ανοιχτή έδρα της 7ης εκλογικής περιφέρειας της Νέας Υόρκης, για παράδειγμα, η αριστερή Κλερ Βαλντέζ κέρδισε με μόλις 37.531 ψήφους, σύμφωνα με την καταμέτρηση της Τετάρτης. Αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 7,6% των σχεδόν 500.000 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων της περιφέρειας. Όμως ο αντίπαλός της, ο πρόεδρος του Μπρούκλιν Αντόνιο Ρεϊνόσο, είχε τη στήριξη της απερχόμενης βουλευτού της περιφέρειας και του κομματικού κατεστημένου.

Αυτό δείχνει ότι οι DSA είναι εξαιρετικά οργανωμένοι και μπορούν να κινητοποιούν τους νέους προοδευτικούς ψηφοφόρους που έχουν αντικαταστήσει τους λευκούς κεντρώους ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τη Νέα Υόρκη.

Είναι δύσκολο να υπερβάλει κανείς ως προς το πόσο αριστερά βρίσκεται το ψηφοδέλτιο Μαμντάνι. Η Άμπερ Κάουας, που κέρδισε την προκριματική για μια έδρα στην πολιτειακή Γερουσία, έχει πει ότι θεωρεί «αποκρουστικό» να ζητείται συγγνώμη για την 11η Σεπτεμβρίου όταν η Αμερική δεν έχει ζητήσει συγγνώμη για το «σύστημα του καπιταλισμού, του ρατσισμού και της λευκής υπεροχής». Υποθέτουμε ότι δεν θα πάει στην τελετή για την 25η επέτειο στο Ground Zero.

Η Νταριαλίζα Άβιλα Σεβαλιέ, η οποία εκτόπισε τον βουλευτή Αντριάνο Εσπαγιάτ, υπήρξε ηγετική μορφή των αντι-ισραηλινών διαδηλώσεων στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια μετά τη σφαγή της Χαμάς το 2023. Ήταν υπέρ της Χαμάς. Έχει ταχθεί υπέρ της κατάργησης της αστυνομίας, των φυλακών και των συνόρων. Έχει αποκαλέσει τον Τζο Μπάιντεν «βιαστή» και «εγκληματία πολέμου» και λέει ότι οι ΗΠΑ είναι «κατεχόμενη» γη των Ιθαγενών Αμερικανών, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «γαμ…η ντροπή». Υποστηρίζει την κατάσχεση ιδιωτικής περιουσίας.

Πώς μπόρεσαν εκείνη και οι υπόλοιποι του ψηφοδελτίου Μαμντάνι να κερδίσουν; Ένας λόγος είναι ότι οι Δημοκρατικοί διοικούν τις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν έχουν λύσει τα προβλήματα των ανασφαλών δρόμων, της έλλειψης οικονομικά προσιτών κατοικιών και των αποτυχημένων δημόσιων συγκοινωνιών. Το βασικό προεκλογικό μήνυμα του βουλευτή Νταν Γκόλντμαν ήταν ότι είχε παραπέμψει τον Ντόναλντ Τραμπ σε διαδικασία καθαίρεσης. Έχασε κι αυτός. Όταν το «φάρμακο» της αριστεράς αποτυγχάνει και οι Ρεπουμπλικανοί δεν είναι πολιτικά ανταγωνιστικοί στη Νέα Υόρκη, οι ψηφοφόροι στρέφονται ακόμη πιο αριστερά.

Ένας ακόμη λόγος για την άνοδο των σοσιαλιστών είναι ότι οι mainstream φιλελεύθεροι προβάλλουν τόσο λίγη αντίσταση. Όπως και άλλοι Δημοκρατικοί, ο Εσπαγιάτ μοιράζεται τους στόχους της σοσιαλιστικής αριστεράς, αλλά θέλει να φτάσει εκεί πιο σταδιακά. Αυτή είναι μια αδύναμη απάντηση όταν οι οργισμένοι ψηφοφόροι ζητούν άμεση πρόοδο. Οι ηττημένοι Δημοκρατικοί στη Νέα Υόρκη αρνήθηκαν να δώσουν μάχη αρχών απέναντι στον σοσιαλισμό ή στον αντισημιτισμό της αριστεράς του Μαμντάνι.

Μετά την Τρίτη, ίσως προβάλουν ακόμη λιγότερη αντίσταση. Θα αντιμετωπίσουν περισσότερους σοσιαλιστές διεκδικητές σε όλη τη χώρα, και η ιστορία δείχνει ότι θα προσπαθήσουν να επιβιώσουν υιοθετώντας τις ιδέες της αριστεράς. Το Medicare for All, οι υψηλότεροι φόροι εισοδήματος, ο φόρος πλούτου και η κατάργηση της ICE θα μπουν στην ατζέντα των Δημοκρατικών — αν όχι στις αμφίρροπες περιφέρειες το 2026, τότε στην προκριματική κούρσα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Οι DSA είναι μια ανερχόμενη δύναμη και έχουν ήδη κατακτήσει το δημαρχείο στην Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη και ίσως σύντομα στο Λος Άντζελες. Ο Μπέρνι Σάντερς βρίσκεται πιο κοντά στην υλοποίηση του ονείρου του να καταλάβει το Δημοκρατικό Κόμμα για λογαριασμό της αριστεράς μέσω μιας νεότερης γενιάς.

Ένας βέβαιος χαμένος από όλα αυτά θα είναι η στήριξη προς το Ισραήλ. Το ψηφοδέλτιο Μαμντάνι αποκαλείται «ψηφοδέλτιο της Χαμάς» για καλό λόγο. Θα είναι δύσκολο για οποιονδήποτε Δημοκρατικό υποψήφιο πρόεδρο να είναι έστω τόσο υποστηρικτικός προς το Ισραήλ όσο ήταν ο Μπάιντεν. Να αναμένεται ότι η αριστερά θα προσπαθήσει να μετατρέψει τη διακοπή των πωλήσεων όπλων προς το Ισραήλ σε τεστ κομματικής νομιμοφροσύνης.

Οι Ρεπουμπλικανοί μπορεί να χαίρονται με αυτή τη στροφή των Δημοκρατικών προς την άκρα αριστερά, αλλά αυτό είναι λάθος. Ίσως τους βοηθήσει να κρατήσουν κάποιες έδρες στη Βουλή φέτος. Όμως είναι κακό σημάδι για τη δημοκρατία όταν το κόμμα της κεντροαριστεράς στρέφεται ακόμη πιο αριστερά. Και πολλοί Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ πειραματίζονται επίσης με σοσιαλιστικές ιδέες.

Το σοσιαλιστικό όραμα της ταξικής σύγκρουσης και της οικονομίας των «όλα για όλους» έχει καταστρέψει πολλές χώρες. Αργά ή γρήγορα ο σοσιαλισμός συγκρούεται με την πραγματικότητα, αλλά μέχρι να συμβεί αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά.