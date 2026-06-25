ΟΤΕ:-Έκδοση-ομολογιακού-δανείου-100-εκατ.-με-κάλυψη-από-την-deutsche-telekom

Στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ, με ετήσια απόδοση 2,951% προχώρησε σήμερα ο ΟΤΕ.
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Στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ, με ετήσια απόδοση 2,951% προχώρησε σήμερα ο ΟΤΕ.
Το δάνειο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom, με σκοπό την κάλυψη των γενικών επιχειρησιακών αναγκών του Ομίλου.
Αναλυτικά η ενημέρωση του ΟΤΕ
O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.»), ανακοινώνει ότι, εξέδωσε σήμερα ομολογιακό δάνειο ύψους €100 εκατ. λήξεως Ιουνίου 2027. Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,951% ετησίως.
Το νέο ομολογιακό δάνειο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom AG.
Τα έσοδα από το νέο ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών επιχειρησιακών αναγκών του Ομίλου ΟΤΕ.