Ο-επόμενος-fourlis-χτίζεται-τώρα

Στις περισσότερες εισηγμένες εταιρείες η διοίκηση προσπαθεί να προστατεύσει τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία. Στη Fourlis (ΦΡΛΚ) συμβαίνει το αντίθετο.

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Τη στιγμή που οι πωλήσεις του ομίλου συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, η διοίκηση επιλέγει να επιβαρύνει το 2026 με έκτακτο κόστος 10,7 εκατ. ευρώ, να προχωρήσει σε εθελούσιες εξόδους, να κλείσει ζημιογόνα καταστήματα, να αναδιοργανώσει λειτουργίες και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ολόκληρος ο οργανισμός.

Δεν επιλέγει δηλαδή τον εύκολο δρόμο. Επιλέγει να θυσιάσει μέρος της σημερινής κερδοφορίας, προκειμένου να ενισχύσει τη δυναμική του ομίλου στα επόμενα χρόνια.

Η διοίκηση παρουσίασε φέτος ένα σχέδιο που εκτείνεται πολύ πέρα από τους ετήσιους στόχους πωλήσεων και κερδοφορίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία μιας ενιαίας λιανικής υποδομής που θα εξυπηρετεί IKEA, Intersport και Foot Locker σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και στις επόμενες αγορές που έχουν ήδη ενταχθεί στον αναπτυξιακό χάρτη του ομίλου.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι αριθμοί του 2026 δεν πρέπει να διαβαστούν με τον ίδιο τρόπο που διαβάζονται συνήθως τα guidance των εισηγμένων.

Η διοίκηση προβλέπει για φέτος πωλήσεις 645 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 8,6%, με μικτό περιθώριο 46,5% και EBIT μεταξύ 15 και 17 εκατ. ευρώ.

Προσέξτε όμως γιατί τα 15 έως 17 εκατ. ευρώ EBIT περιλαμβάνουν το πλήρες κόστος των οργανωτικών αλλαγών, το πρόγραμμα εξορθολογισμού του δικτύου, την αποεπένδυση από τη Holland & Barrett και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε πληροφοριακά συστήματα, ψηφιακές υποδομές και κοινές υπηρεσίες.

Δηλαδή, η χρήση του 2026 επιβαρύνεται από δαπάνες που η διοίκηση γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν θα επαναλαμβάνονται.

Το μεγάλο όμως ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς στην επόμενη χρήση.

Οι ίδιες παρουσιάσεις που αναφέρουν το κόστος των 10,7 εκατ. ευρώ, υπολογίζουν παράλληλα μόνιμα ετήσια οφέλη άνω των 9 εκατ. ευρώ από το 2027 και μετά.

Τα 3,4 εκατ. ευρώ προέρχονται από τη νέα οργανωτική δομή και τις κοινές λειτουργίες.

Τα 3,5 εκατ. ευρώ από τον εξορθολογισμό του δικτύου.

Τα υπόλοιπα 2,2 εκατ. ευρώ συνδέονται με την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τη Holland & Barrett.

Η συγκεκριμένη στρατηγική φαίνεται ότι βρίσκει αποδέκτες και εκτός του στενού κύκλου της διοίκησης.

Τους τελευταίους μήνες ο Όμιλος Quest του Θεόδωρου Φέσσα συνέχισε να αυξάνει τη θέση του στη Fourlis, ανεβάζοντας τη συμμετοχή του κοντά στο 12,5%, από περίπου 10,5% που ήταν η τελευταία επίσημη γνωστοποίηση. Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία. Η ενίσχυση της θέσης πραγματοποιείται σε μια χρονιά κατά την οποία η διοίκηση προειδοποιεί ανοιχτά για έκτακτες επιβαρύνσεις, αναδιάρθρωση δικτύου και αυξημένες επενδύσεις σε συστήματα και οργανωτικές λειτουργίες.

Για έναν επενδυτή με τη διαδρομή του Θεόδωρου Φέσσα, η επιλογή τοποθέτησης σε αυτή τη φάση δύσκολα μπορεί να ερμηνευθεί ως κίνηση βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Η Quest αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους ομίλους τεχνολογίας, ψηφιακών υποδομών, ηλεκτρονικού εμπορίου και logistics στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι επιλέγει να αυξάνει σταδιακά την παρουσία της στο μετοχικό κεφάλαιο της Fourlis, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία της νέας ενιαίας retail platform, προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο αξιοπιστίας στο σχέδιο που έχει παρουσιάσει η διοίκηση.

Δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες επιχειρηματικές συνέργειες. Παρ’ όλα αυτά, η τεχνογνωσία της Quest σε πληροφοριακά συστήματα, ψηφιακές υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και διανομή προϊόντων βρίσκεται πολύ κοντά στις περιοχές όπου η Fourlis επενδύει σήμερα τα περισσότερα κεφάλαια. Η παρουσία ενός τέτοιου μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο λειτουργεί ως μια ακόμη ένδειξη ότι το σχέδιο που εκτελείται δεν αξιολογείται μόνο από τη διοίκηση και την οικογένεια Φουρλή, αλλά και από επενδυτές που έχουν αποδείξει διαχρονικά την ικανότητά τους να εντοπίζουν επιχειρηματικές αξίες αρκετά χρόνια πριν αυτές γίνουν ορατές στο σύνολο της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, η εμπορική δραστηριότητα συνεχίζει να κινείται σε ανοδική τροχιά.

Μέχρι τις 6 Ιουνίου οι πωλήσεις του ομίλου ενισχύονταν κατά 8%, με τις συγκρίσιμες πωλήσεις να αυξάνονται κατά 4%.

Στον τομέα οικιακού εξοπλισμού η άνοδος έφτασε το 4%, ενώ στα αθλητικά είδη η αύξηση άγγιξε το 16%.

Η πιο σημαντική εξέλιξη προέρχεται από το πρώτο τρίμηνο, όπου ο κλάδος αθλητικών ειδών κατέγραψε άνοδο πωλήσεων 25%, επιβεβαιώνοντας ότι η Foot Locker αρχίζει να αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα μέσα στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου.

Εκεί συναντά κανείς ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της επόμενης τριετίας.

Η IKEA εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παραγωγό κερδών της Fourlis. Το 2025 πραγματοποίησε πωλήσεις 369,5 εκατ. ευρώ και EBIT 27,8 εκατ. ευρώ, παραμένοντας ο μεγαλύτερος πυλώνας του ομίλου.

Η Foot Locker όμως κινείται σε μια διαφορετική αγορά, με διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και διαφορετική δημογραφική βάση πελατών.

Η εξαγορά των πρώτων έξι καταστημάτων ολοκληρώθηκε το 2025. Ακολούθησαν τέσσερα νέα σημεία πώλησης.

Παράλληλα αναπτύχθηκαν νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες σε Ρουμανία και Βουλγαρία, ενώ η εταιρεία συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της σε μια κατηγορία που αναπτύσσεται ταχύτερα από το παραδοσιακό λιανεμπόριο οικιακού εξοπλισμού.

Το αποτέλεσμα ήταν ο τομέας αθλητικών ειδών να ολοκληρώσει το 2025 με 221 εκατ. ευρώ πωλήσεις, αυξημένες κατά 22%, και EBIT 6,3 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 65%.

Την ίδια ώρα εξελίσσεται ένα ακόμη έργο που μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει λάβει τη βαρύτητα που πιθανόν θα αποκτήσει όταν περάσει σε πλήρη λειτουργία.

Πρόκειται για το νέο Inter IKEA Distribution Center, ένα έργο που έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει ουσιαστικά τον τρόπο διακίνησης προϊόντων, να βελτιώσει χρόνους παράδοσης και να αυξήσει την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο επενδυτικό πρόγραμμα του 2026, το οποίο κατευθύνεται κατά 47% σε ανάπτυξη, 23% σε ψηφιακό μετασχηματισμό, 18% σε συντήρηση και 12% στο IDC, αποτυπώνεται ξεκάθαρα η προτεραιότητα της διοίκησης: περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερη παραγωγικότητα.

Ιδιαίτερη αξία έχει και η συμμετοχή της Fourlis στην Trade Estates.

Το 2025 η συνεισφορά της Trade Estates στα αποτελέσματα του ομίλου έφτασε τα 17,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα μερίσματα που εισπράχθηκαν ανήλθαν στα 7,4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Trade Estates συνέχισε να αυξάνει το χαρτοφυλάκιό της, με το GAV να ανεβαίνει στα 601,5 εκατ. ευρώ, το NAV στα 340 εκατ. ευρώ και τα FFO στα 22 εκατ. ευρώ.

Η Trade Estates λειτουργεί πλέον ως δεύτερος βραχίονας παραγωγής αξίας για τον όμιλο, προσφέροντας τόσο λογιστική συνεισφορά στα αποτελέσματα όσο και σταθερές ταμειακές εισροές μέσω μερισμάτων.

Και ενώ όλα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη, οι μέτοχοι συνεχίζουν να αμείβονται.

Στις 3 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή καθαρού μερίσματος 0,1425 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025.

Το 2026 μοιάζει με χρονιά λογαριασμών.

Το 2027 φιλοδοξεί να γίνει χρονιά απόδοσης.

Αν το σχέδιο της διοίκησης εξελιχθεί σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο της, η συζήτηση σε δώδεκα μήνες από σήμερα δεν θα περιστρέφεται γύρω από τα 10,7 εκατ. ευρώ του κόστους αναδιάρθρωσης, αλλά γύρω από την κερδοφορία που μπορεί να δημιουργήσει ένας όμιλος με ισχυρότερη οργάνωση, μεγαλύτερο δίκτυο και υψηλότερη λειτουργική αποδοτικότητα.

Τέλος από άποψης διαγραμματικής ανάλυσης το τέταρτο κατά σειρά χτύπημα των αγοραστών στην περιοχή των 5 ευρώ είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί και το μοιραίο για την ανοδική απόδραση της μετοχής πρός το επίπεδο των 5,60 με 5,75 ευρώ.

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June 25, 2026