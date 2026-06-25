Ο-Καναδάς-ως-«προπόνηση»-για-πωλήσεις-κινεζικών-αυτοκινήτων-στις-ΗΠΑ

Μόλις δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, για την έγκριση περιορισμένων εισαγωγών ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα, η Chery, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων της χώρας, ξεκίνησε τις πρώτες συναντήσεις με αντιπροσωπείες στον Καναδά.

Η κινεζική BYD, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, σχεδιάζει ήδη να ανοίξει έξι αντιπροσωπείες στον Καναδά σύμφωνα με το Reuters.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Lotus, μία εταιρεία κατασκευής πολυτελών σπορ αυτοκινήτων, προσδοκά να ανοίξει έξι αντιπροσωπείες στον Καναδά φέτος.

Οι «επιθετικές» κινήσεις των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στον Καναδά, σημειώνει το Reuters, αναδύονται παρά τις πενιχρές προοπτικές για πωλήσεις και εμφάνιση κερδών άμεσα.

Ο Καναδάς ενέκρινε εισαγωγές μόνο 49.000 αυτοκινήτων ετησίως, με χαμηλό δασμολογικό συντελεστή 6,1%, οι οποίοι αυξάνονται σε μόλις 70.000 αυτοκίνητα σε διάστημα πέντε ετών.

Γιατί στον Καναδά;

Ο Καναδάς προσφέρει το ιδανικό γεφύρωμα για αυτό που πολλοί ειδικοί του κλάδου θεωρούν, ως την αναπόφευκτη εισβολή κινεζικών αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Καναδάς δεν είναι ελκυστικός μόνο λόγω της εγγύτητας του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε αντίθεση με το Μεξικό, όπου κυριαρχούν τα φθηνότερα οχήματα, η αγορά αυτοκινήτων στον Καναδά παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στον τομέα των κανονισμών, αλλά και των καταναλωτικών προτιμήσεων.

Σε τι υστερεί ο Καναδάς;

Ο Καναδάς διαφοροποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα μεγέθη της αγοράς:

Σύμφωνα με το πρακτορείο, 1,9 εκατομμύρια αυτοκίνητα πωλήθηκαν πέρυσι στον Καναδά, με περισσότερα από 16 εκατομμύρια να πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια στιγμή, ο κινεζικός ανταγωνισμός φαίνεται να τρομοκρατεί τις αυτοκινητοβιομηχανίες στις ΗΠΑ. Οι τελευταίες έχουν βιώσει μία δραματική μείωση των πωλήσεων τους στην Κίνα τα τελευταία χρόνια, αφού η βιομηχανική δύναμη της Κίνας εκτόξευσε τις πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων.

Η Κίνα έχει εκτοπίσει χώρες παραδοσιακά ισχυρές στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας όπως τη Γερμανία, την Ιαπωνία, το Μεξικό, τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ έχει αναδυθεί και εξελιχθεί στον μεγαλύτερο εξαγωγέα αυτοκινήτων στον κόσμο.

Που «κολλάνε» οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες

Οι κινεζικές αγορές εμποδίζονται επί του παρόντος, λόγω των υψηλών αμερικανικών δασμών και της απαγόρευσης του κινεζικού υλικού και λογισμικού συνδεδεμένων αυτοκινήτων.

Αμερικανοί νομοθέτες επιθυμούν την κωδικοποίηση αυτών των απαγορεύσεων, φοβούμενοι από ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δύναται να επιτρέψει σε κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να εισέλθουν στη χώρα, εάν κατασκευάσουν εργοστάσια στις ΗΠΑ.

Ενδέχεται να δημιουργηθούν κίνδυνοι για την αγορά και την εθνική ασφάλεια, εάν δοθεί η δυνατότητα σε αμερικανικά εργοστάσια να κατασκευάζουν αυτοκίνητα κινεζικών εμπορικών σημάτων.

Το διπλωματικό ρήγμα

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα «χτυπήσει» τον Καναδά με επιθετικές εμπορικές πρακτικές, δημόσιες προσβολές και απειλές.

Μέχρι στιγμής ο Καναδάς έχει κάνει προσεκτικές κινήσεις, επιτρέποντας την εισαγωγή κινεζικών αυτοκινήτων μόνο σε μικρές ποσότητες. Ωστόσο, η ιδέα πλήρους πρόσβασης στην καναδική αγορά είναι λιγότερο ελκυστική για την Κίνα, εάν δεν συνοδεύεται με την επακόλουθη πρόσβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις αρχές Μαΐου, η Tesla άρχισε να πουλάει ένα Model 3 κινεζικής κατασκευής στην τιμή των 40.000 καναδικών δολαρίων περίπου τη μισή τιμή που χρέωνε στον Καναδά για την αμερικανικής κατασκευής έκδοση.

Το 2023, το έτος πριν την επιβολή των δασμών, ο αμερικανικός κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων εισήγαγε στον Καναδά πάνω από 44.000 αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής.

Πάντως, πριν οι κυβερνήσεις Μπάιντεν και Τραμπ διακόψουν την πρόσβαση της Κίνας στην αγορά αυτοκινήτων των ΗΠΑ, τόσο η Chery όσο και η BYD, είχαν σχεδιάσει να πουλήσουν αυτοκίνητα εκεί.

Τώρα, η BYD στοχεύει να αυξήσει τις πωλήσεις στο εξωτερικό- στο ήμισυ όλων των οχημάτων της- ένας στόχος που δύσκολα θα επιτευχθεί χωρίς πρόσβαση στην αμερικανική αγορά.

Οι βλέψεις μετά το Γούχου

Ανάμεσα στο πλήθος που συγκεντρώθηκε στο Γούχου στα τέλη Απριλίου, ήταν περίπου 20 καναδικοί αντιπρόσωποι αυτοκινήτων.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Chery, τους είχε προσκαλέσει στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου, για να δουν τη γκάμα των οχημάτων της.

Η διαδικασία ένταξης των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην αγορά των ΗΠΑ θα μπορούσε να διαρκέσει πολλά χρόνια, όμως οι κινεζικές εταιρείες είναι γνωστές για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική τους στις επιχειρηματικές ευκαιρίες.

- Reuters