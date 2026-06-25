Ο-πρόεδρος-της-Βολιβίας-θέλει-να-ανακτηθεί-ο-έλεγχος-σε-περιοχές-με-επιρροή-Μοράλες

Ο κεντροδεξιός πρόεδρος της Βολιβίας Ροδρίγο Πας δήλωσε χθες πως έχει σκοπό να ανακτηθεί ο έλεγχος του κράτους σε περιοχές όπου έχουν μεγάλη επιρροή κοινωνικές οργανώσεις, όπως ιδίως η περιοχή Τσαπάρε, πολιτικό οχυρό του σοσιαλιστή προκατόχου του Έβο Μοράλες.

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Η σημερινή κυβέρνηση κατηγορεί τον αυτόχθονα πρώην πρόεδρο Μοράλες ότι ενεθάρρυνε και ενορχήστρωσε τις αντικυβερνητικές μαζικές κινητοποιήσεων των τελευταίων επτά και πλέον εβδομάδων, με φόντο τη χειρότερη οικονομική κρίση στο κράτος των Άνδεων τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Για επτά εβδομάδες και πλέον, οργανώσεις αυτοχθόνων, συνδικάτα, παραγωγοί κόκας και άλλοι διαδήλωναν κι απέκλεισαν δρόμους απαιτώντας την παραίτηση του Πας, στην εξουσία από τον Νοέμβριο του 2025.

Ο κεντροδεξιός αρχηγός του κράτους κήρυξε το Σάββατο κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μέτρο με διάρκεια 90 ημερών, το οποίο επέτρεψε την ανάπτυξη της αστυνομίας και του στρατού για να ανοίξουν οι δρόμοι.

«Θα ανακτήσουμε τον έλεγχο σε κάθε περιοχή όπου δεν τον έχουμε σήμερα», είπε ο κ. Πας κατά τη διάρκεια επετειακής εκδήλωσης της αστυνομίας.

«Ορισμένοι νομίζουν πως δεν είναι έδαφος της Βολιβίας, αλλά έδαφος κάποιων οργανώσεων», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην Τσαπάρε και σε συλλογικότητες των κοκαλέρος, των παραγωγών κόκας, σύμφωνα με διευκρίνιση που έκαναν κατόπιν οι υπηρεσίες του στον Τύπο.

Ο πρώην πρόεδρος Μοράλες (2006-2019) έχει καταφύγει στην Τσαπάρε από το 2024, όταν η δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, κατηγορία που απορρίπτει.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε προχθές Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Έβο Μοράλες, άλλοτε αγροτοσυνδικαλιστής και κοκαλέρο, προειδοποίησε πως εάν η κυβέρνηση αποφασίσει να διατάξει επιχείρηση στην περιοχή «θα έχει προβλήματα», καθώς «είμαστε καλά οργανωμένοι». Τόνισε πως οι υποστηρικτές του θα τον «υπερασπιστούν».

Ακόμη κατηγόρησε την κυβέρνηση Πας, «με όλη αυτή τη νεοφιλελεύθερη και αποικιακή πολιτική», σπρώχνει τη Βολιβία σε «εμφύλιο πόλεμο».

Η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει καμιά ημερομηνία για την πιθανή επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας στην Τσαπάρε, στο κεντρικό τμήμα του κράτους των Άνδεων.