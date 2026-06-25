Παπαστεργίου:-Φάρος-και-Δαίδαλος-το-μεγάλο-στοίχημα-της-Ελλάδας-στην-τεχνητή-νοημοσύνη

O υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου μιλά στο - για τα ψηφιακά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και για τον οδικό χάρτη του υπουργείου που περιλαμβάνει ψηφιακές υποδομές, AI και Διάστημα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τον «Φάρο», ο οποίος μαζί με τον «Δαίδαλο» δημιουργεί ένα συνεκτικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιήσουν επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και δημόσιοι φορείς, ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε δηλώσεις του στο Insider, στο περιθώριο της έκθεσης Beyond 2026.

Ο ίδιος επεσήμανε τα σημαντικά ψηφιακά βήματα που έχει πραγματοποιήσει η χώρα με την αρωγή του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των έργων του ψηφιακού σκέλους του προγράμματος θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος. Παράλληλα αναφέρθηκε στις εξελίξεις στον τομέα του Διαστήματος, όπου αναμένονται νέες πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα, αλλά και στις ψηφιακές εφαρμογές που απευθύνονται άμεσα στους πολίτες, με αφορμή την πρόσφατη παρουσίαση της πλατφόρμας «Πόσο Κάνει». Μάλιστα, έδωσε διευκρινίσεις και για το κόστος του έργου, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τις τελευταίες ημέρες.

Φάρος και Δαίδαλος: Το μεγάλο στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης

Ο υπουργός χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο στοίχημα της επόμενης περιόδου την ανάπτυξη και αξιοποίηση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούνται στη χώρα μέσω των έργων «Φάρος» και «Δαίδαλος». Όπως σημείωσε, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η δημιουργία της υποδομής, αλλά η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος που θα επιτρέπει σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα να αξιοποιήσουν προηγμένες υπολογιστικές δυνατότητες και δεδομένα για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.

Επεσήμανε μάλιστα ότι πριν μεταβεί στην έκθεση είχε επισκεφθεί το Λαύριο για να διαπιστώσει την πρόοδο των εργασιών, οι οποίες, όπως είπε, «προχωράνε δυνατά, γρήγορα», αν και απομένει ακόμη σημαντικό τμήμα μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Σε κάθε περίπτωση, όπως διευκρίνισε, τα στενά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης επιβάλλουν την ταχεία υλοποίηση των έργων, καθώς η αγορά έχει ήδη ανάγκη από τις υποδομές που θα στηρίξουν την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Το μεγαλύτερο μέρος των ψηφιακών έργων του Τ.Α. θα υλοποιηθεί

Αναφερόμενος συνολικά στο έργο του υπουργείου, ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι από τα περίπου 2,6-2,7 δισ. ευρώ έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σχεδόν το σύνολό τους βρίσκεται σε τροχιά ολοκλήρωσης. Όπως ανέφερε, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός παρεμβάσεων δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και θα μεταφερθεί σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τα έργα ψηφιοποίησης που πραγματοποιήθηκαν, τα οποία σύμφωνα με τον υπουργό είχαν πρωτοφανή κλίμακα, αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επόμενη ημέρα της χώρας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί περίπου 1,2 δισεκατομμύρια σελίδες από κρίσιμους τομείς του Δημοσίου, όπως η Δικαιοσύνη, η Υγεία, το Κτηματολόγιο και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. «Αν οι σελίδες αυτές τοποθετούνταν η μία δίπλα στην άλλη, «κάναμε περίπου πέντε με έξι φορές τον γύρο του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σημαντικές παρεμβάσεις υλοποιούνται στους τομείς των ανοιχτών δεδομένων, της διακυβέρνησης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο το επόμενο βήμα να είναι η δημιουργία πραγματικής προστιθέμενης αξίας από το υλικό που έχει ήδη παραχθεί.

Πόσο κάνει τελικά το «Posokanei.gov.gr»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην εφαρμογή «Posokanei.gov.gr», η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές προϊόντων και να εντοπίζουν οικονομικότερες επιλογές στην αγορά.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η λύση αναπτύχθηκε από νεοφυή επιχείρηση με έδρα την Πτολεμαΐδα, επισημαίνοντας ότι η επιλογή της αποδεικνύει πως οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Παράλληλα, θέλησε να δώσει τέλος στη συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από το κόστος της εφαρμογής, σημειώνοντας ότι είχαν διατυπωθεί υπερβολικοί και ανακριβείς ισχυρισμοί.

Όπως ανέφερε, το έργο κόστισε περίπου 300.000 ευρώ και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου CRM του Δημοσίου. «Κόστισε 300 χιλιάδες ευρώ. 300, το ξαναλέω», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα εύλογο ποσό για μια εφαρμογή που μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να κάνουν πιο ενημερωμένες αγορές σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των νοικοκυριών.

Νέες πρωτοβουλίες στο Διάστημα

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε και στον τομέα του Διαστήματος, προαναγγέλλοντας την παρουσίαση του νέου εθνικού διαστημικού προγράμματος μέσα στις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε, και σε αυτή την περίπτωση η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης υπήρξε καθοριστική, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας σε έναν τομέα με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι πρωτοβουλίες που δρομολογούνται στο Διάστημα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών και τη σύνδεσή τους με την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, με στόχο τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για την ελληνική οικονομία.