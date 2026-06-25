Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, June 26
    Παράταση-έως-τις-24-Ιουλίου-για-τα-τρία-καθεστώτα-του-Αναπτυξιακού-Νόμου
    Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

    Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, παρατείνεται έως τις 24 Ιουλίου 2026 η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων στα καθεστώτα «Μεγάλες Επενδύσεις», «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» και «Μεταποίηση» του Αναπτυξιακού Νόμου.

    Όπως ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, τα καθεστώτα αφορούν επενδύσεις σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές με χαμηλότερο εισόδημα από το 70% του εθνικού μέσου όρου. Κάθε καθεστώς έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, αθροίζοντας συνολικά «450 εκατομμύρια ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ουσιαστική συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος».

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.