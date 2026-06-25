Παράταση-έως-τις-24-Ιουλίου-για-τα-τρία-καθεστώτα-του-Αναπτυξιακού-Νόμου

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου.

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Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, παρατείνεται έως τις 24 Ιουλίου 2026 η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων στα καθεστώτα «Μεγάλες Επενδύσεις», «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» και «Μεταποίηση» του Αναπτυξιακού Νόμου.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, τα καθεστώτα αφορούν επενδύσεις σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές με χαμηλότερο εισόδημα από το 70% του εθνικού μέσου όρου. Κάθε καθεστώς έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, αθροίζοντας συνολικά «450 εκατομμύρια ευρώ για παραγωγικές επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ουσιαστική συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος».