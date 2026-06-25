Παράταση για τα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου – Η νέα προθεσμία
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Τι προβλέπει η απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου
Έως τις 24 Ιουλίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων στα καθεστώτα «Μεγάλες Επενδύσεις», «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» και «Μεταποίηση» του Αναπτυξιακού Νόμου.
Η παράταση δόθηκε με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.
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