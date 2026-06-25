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    Παράταση-για-τα-τρία-καθεστώτα-του-Αναπτυξιακού-Νόμου-–-Η-νέα-προθεσμία
    Παράταση για τα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου – Η νέα προθεσμία

    Παράταση για τα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου – Η νέα προθεσμία

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Παράταση για τα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου – Η νέα προθεσμία

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    Τι προβλέπει η απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου

    Έως τις 24 Ιουλίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων στα καθεστώτα «Μεγάλες Επενδύσεις», «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» και «Μεταποίηση» του Αναπτυξιακού Νόμου.

    Η παράταση δόθηκε με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

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