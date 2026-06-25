Πεκίνο:-Νέο-σχέδιο-για-ενίσχυση-ξένων-επενδύσεων-στην-οικονομία

Σχέδιο δράσης με 15 μέτρα για την ενίσχυση των ξένων επενδύσεων ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου, εστιάζοντας στη μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών, στην απλοποίηση διαδικασιών και στην ενίσχυση επανεπενδύσεων.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και αρμόδιες υπηρεσίες, ανακοίνωσε στις 22 Ιουνίου ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για τη σταθεροποίηση και τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των ξένων επενδύσεων.

Το σχέδιο προβλέπει τη λήψη 15 μέτρων που κατανέμονται σε πέντε βασικούς τομείς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διεύρυνση της πρόσβασης στην κινεζική αγορά, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επενδυτικών διαδικασιών και η ενίσχυση της προώθησης των επενδύσεων και του τομέα των υπηρεσιών.

Παράλληλα, προβλέπονται μέτρα για την παροχή εγγυήσεων στις ξένες επενδύσεις, καθώς και για τη βελτίωση της διαχείρισης των ξένων οικονομικών κεφαλαίων, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεύρυνση της πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών στην Κίνα, καθώς και στην απλοποίηση των διαδικασιών για διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Το σχέδιο ενθαρρύνει επίσης τη διευκόλυνση της ροής ψηφιακών δεδομένων και την επανεπένδυση κεφαλαίων από ξένες εταιρείες στην κινεζική αγορά.

Τέλος, περιλαμβάνει δράσεις για την προώθηση της πρωτοβουλίας “Invest China”, με στόχο τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με κεφάλαια από το εξωτερικό.