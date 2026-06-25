Πολάκης:-Έχουν-συγκεντρωθεί-οι-υπογραφές-που-θα-επιβάλουν-την-συνεδρίαση-ΚΕ-του-ΣΥΡΙΖΑ

Υπό τη σκιά των πολιτικών διεργασιών που πυροδότησε η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, συνεδριάζει αυτή την ώρα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

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Προσερχόμενος στη συνεδρίαση ο Παύλος Πολάκης ανακοίνωσε ότι συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες υπογραφές για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας άμεση αλλαγή στρατηγικής και χαρακτηρίζοντας «καταστροφική» την πορεία του κόμματος μετά την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Ειδικότερα, ο κ. Πολάκης ανέφερε: «Πρώτον, η καταστροφική πορεία για το ΣΥΡΙΖΑ λόγω της προηγούμενης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, της ακατανόητης απόφασης, η οποία αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει ένα άλλο κόμμα, νομίζω φαίνεται πλέον το αδιέξοδό της στον καθένα. Επειγόντως χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής και γι’ αυτό το λόγο έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλουν τη συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να χαραχτεί η πορεία προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την εμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, να οριστεί συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας και οδικός χάρτης σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλα κόμματα και να υπάρξουν ετοιμασίες για την εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, εάν χρειαστεί και αν δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες συνεννόησης και δημιουργίας εκλογικού μετώπου. Κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ με όσους θέλουν και μπορούν από τους συμμάχους της προοδευτικής, αριστερής αντιπολίτευσης».

Λακωνικός αλλά με σαφές πολιτικό μήνυμα εμφανίστηκε ο Νίκος Παππάς κατά την άφιξή του στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Ερωτηθείς τι προσδοκά από τη σημερινή συνεδρίαση, απάντησε: «Χρονοδιάγραμμα και ΔΕΘ», δείχνοντας ότι ζητούμενο είναι η χάραξη συγκεκριμένου οδικού χάρτη και η προετοιμασία του κόμματος ενόψει της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

- sofokleous10.gr

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