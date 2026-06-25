Σιάμισιης: Στόχος EBITDA 1,5 δισ. ευρώ – Η HELLENiQ Energy επενδύει σε ΑΠΕ χωρίς να εγκαταλείπει τους υδρογονάνθρακες

«Ο κόσμος αλλάζει και αν σταθούμε μπροστά στον καθρέφτη και πούμε ότι τα κάνουμε όλα καλά, είναι θέμα χρόνου να χάσουμε όσα κερδίσαμε τα προηγούμενα χρόνια».

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Μήνυμα συνέχισης του μετασχηματισμού της HELLENiQ Energy, με έμφαση τόσο στην πράσινη ενέργεια όσο και στις παραδοσιακές δραστηριότητες, έστειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Πέμπτης, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της νέας στρατηγικής που θα οδηγήσει την εταιρεία μετά το 2030.

Ο επικεφαλής του Ομίλου υπογράμμισε ότι η HELLENiQ Energy ολοκλήρωσε με επιτυχία τον στρατηγικό κύκλο του Vision 2025, έχοντας ήδη μετασχηματιστεί από έναν παραδοσιακό όμιλο διύλισης σε έναν πολυενεργειακό οργανισμό, με παρουσία στη διύλιση, τα καύσιμα, τον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις έρευνες υδρογονανθράκων.

«Ο κόσμος αλλάζει και αν σταθούμε μπροστά στον καθρέφτη και πούμε ότι τα κάνουμε όλα καλά, είναι θέμα χρόνου να χάσουμε όσα κερδίσαμε τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σιάμισιης, εξηγώντας ότι η εταιρεία ετοιμάζει ήδη τη στρατηγική της για την περίοδο μετά το 2030.

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, υψηλές αποδόσεις και διεύρυνση της μετοχικής βάσης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ανδρέας Σιάμισιης και στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου για το 2025, επισημαίνοντας ότι τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 1,1 δισ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 503 εκατ. ευρώ, παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Παράλληλα, η HELLENiQ Energy υλοποίησε επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 700 εκατ. ευρώ, κυρίως σε αναπτυξιακά έργα. Για τη χρήση του 2025, όπως ανέφερε, προτείνεται η διανομή τελικού μερίσματος ύψους 180 εκατ. ευρώ ή 0,40 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο, μαζί με το προμέρισμα που είχε ήδη διανεμηθεί, διαμορφώνει τη συνολική διανομή στα 0,60 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως τόνισε, η μερισματική απόδοση παραμένει σταθερά γύρω στο 8%, μία από τις υψηλότερες στο Euronext Athens, ενώ από το 2019 έως και τη χρήση του 2025 ο Όμιλος έχει επιστρέψει στους μετόχους του συνολικά περίπου 1,3 δισ. ευρώ μέσω μερισμάτων.

Ο κ. Σιάμισιης αναφέρθηκε και στις κινήσεις που έγιναν για τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της HELLENiQ Energy, σημειώνοντας ότι μέχρι πρόσφατα η υψηλή συγκέντρωση των μετοχών στους δύο βασικούς μετόχους περιόριζε σημαντικά το free float της εταιρείας και λειτουργούσε αποτρεπτικά για την είσοδο μεγάλων διεθνών θεσμικών επενδυτών. Όπως είπε, επενδυτές του εξωτερικού εξέφραζαν θετική άποψη για τη HELLENiQ Energy και τις προοπτικές της, ωστόσο επισήμαιναν ότι δεν υπήρχε επαρκής αριθμός διαθέσιμων μετοχών στην αγορά, γεγονός που δυσχέραινε τόσο την τοποθέτησή τους όσο και την έξοδό τους από τη μετοχή όταν θα το επέλεγαν.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε ιδιωτική τοποθέτηση περίπου του 11% των μετοχών, αυξάνοντας το free float και επιτρέποντας την είσοδο νέων θεσμικών επενδυτών. Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, η κίνηση αυτή οδήγησε σε σημαντική αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής και του ημερήσιου όγκου συναλλαγών, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της HELLENiQ Energy στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Στόχος EBITDA 1,5 δισ. ευρώ

Κεντρικός στόχος της νέας στρατηγικής είναι η επίτευξη EBITDA 1,5 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, χωρίς να στηρίζεται σε μεγάλες εξαγορές αλλά κυρίως στην οργανική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Όπως σημείωσε ο κ. Σιάμισιης, πρόκειται για έναν συντηρητικό στόχο, ο οποίος αφήνει περιθώρια ακόμη καλύτερων επιδόσεων εφόσον οι συνθήκες της αγοράς εξελιχθούν ευνοϊκά.

«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιο θα είναι το EBITDA του 2032. Προσπαθούμε να πατάμε στη γη και να σχεδιάζουμε με βάση αυτά που μπορούμε να διαχειριστούμε. Αν η αγορά το επιτρέψει, το 1,5 δισ. μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερο», ανέφερε.

Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ χωρίς αύξηση κεφαλαίου

Ο κ. Σιάμισιης υπενθύμισε ότι τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ, με περίπου το 50% να αφορά έργα ανάπτυξης. Ειδική μνεία έκανε στο γεγονός ότι όλες αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν χωρίς να χρειαστεί προσφυγή στους μετόχους για νέα κεφάλαια. Όπως είπε, από το 2004 μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει επενδύσει περίπου 6 δισ. ευρώ, διατηρώντας παράλληλα υψηλές μερισματικές αποδόσεις και ενισχύοντας σημαντικά την αξία της.

«Δεν είναι ενεργειακή μετάβαση, είναι ενεργειακή προσθήκη»

Ξεχωριστή ήταν η αναφορά του στις εξελίξεις της διεθνούς ενεργειακής αγοράς. Ο κ. Σιάμισιης υποστήριξε ότι η συζήτηση δεν αφορά πλέον αποκλειστικά την ενεργειακή μετάβαση, αλλά τη συνεχή αύξηση των ενεργειακών αναγκών. «Δεν είναι ενεργειακή μετάβαση, είναι ενεργειακή προσθήκη. Ο κόσμος ζητά περισσότερη ενέργεια», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρισμού και των ΑΠΕ δεν συνεπάγεται την εξαφάνιση των υδρογονανθράκων.

Όπως εξήγησε, το πετρέλαιο και γενικότερα οι υδρογονάνθρακες θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό τμήμα του ενεργειακού μίγματος για πολλά ακόμη χρόνια, ενώ η πρόκληση είναι να συνυπάρξουν με τις νέες τεχνολογίες και τη σταδιακή απανθρακοποίηση.

Διπλή στρατηγική: ΑΠΕ και υδρογονάνθρακες

Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, η HELLENiQ Energy δεν επιλέγει μεταξύ πράσινης ενέργειας και παραδοσιακών καυσίμων, αλλά αναπτύσσει και τους δύο πυλώνες. Από τη μία πλευρά συνεχίζει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επενδύοντας σε φωτοβολταϊκά, συστήματα αποθήκευσης και συνέργειες με τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και φυσικού αερίου.

Από την άλλη, διατηρεί τη στρατηγική της παρουσία στη διύλιση και στις έρευνες υδρογονανθράκων, εκτιμώντας ότι οι δραστηριότητες αυτές θα εξακολουθήσουν να αποτελούν βασική πηγή αξίας για τον Όμιλο. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η εταιρεία συνεχίζει να βελτιώνει την αποδοτικότητα των διυλιστηρίων, επενδύοντας σε ψηφιακά εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογικές εφαρμογές που αυξάνουν την παραγωγικότητα και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Έρευνες υδρογονανθράκων με αυστηρή διαχείριση ρίσκου

Εκτενή αναφορά έκανε και στις έρευνες υδρογονανθράκων, τονίζοντας ότι η HELLENiQ Energy ακολουθεί απολύτως πειθαρχημένη επενδυτική στρατηγική. Όπως είπε ο κ. Σιάμισιης, η εταιρεία δεν επιδιώκει να αναλάβει μόνη της το σύνολο των ερευνών, αλλά επιλέγει συνεργασίες με τους μεγαλύτερους διεθνείς ενεργειακούς ομίλους, καθώς το κόστος μιας μόνο ερευνητικής γεώτρησης μπορεί να φθάνει τα 60-100 εκατ. δολάρια.

Η εταιρεία, όπως ανέφερε, προχωρά βήμα-βήμα, χωρίς να πιέζεται από τεχνητά χρονοδιαγράμματα, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μέσα στο επόμενο διάστημα να υπάρχουν νέα δεδομένα από τις περιοχές νοτίως της Κρήτης και δυτικά της Πελοποννήσου.

Στόχος η Ελλάδα να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Σιάμισιης υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό γεωπολιτικό και ενεργειακό πλεονέκτημα, το οποίο πρέπει να αξιοποιήσει. Όπως υπογράμμισε, η ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών, των δικτύων, των αγωγών, του trading και των διεθνών συνεργασιών μπορεί να αναδείξει τη χώρα σε βασικό ενεργειακό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην πράσινη ενέργεια και στον ηλεκτρισμό, αλλά διατηρούμε και ενισχύουμε την παρουσία μας στις πιο παραδοσιακές δραστηριότητες», ήταν το βασικό μήνυμα του κ. Σιάμισιη, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία της νέας στρατηγικής του Ομίλου.