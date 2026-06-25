Σιδηρόδρομος: Στο ΕΣΠΑ η 2η φάση της ηλεκτροκίνησης – σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και ETCS L1 στη γραμμή Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα

Στο τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021-2027» εντάχθηκε η πράξη «Εγκατάσταση Ηλεκτροκίνησης – Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης και ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα / Β’ Φάση», με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα.

Δικαιούχος είναι οι «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ», με συνολική δημόσια δαπάνη 85.629.355,02 ευρώ και συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 60.870.881,70 ευρώ από πόρους του Ταμείου Συνοχής.

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Το έργο

Σύμφωνα με κοινό δελτίο Τύπου των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η πράξη αφορά στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης συστημάτων σηματοδότησης- τηλεδιοίκησης, ETCS L1 και ηλεκτροκίνησης στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας (σε μήκος 80,4 χιλιόμετρα) καθώς και στην ολοκλήρωση της κατασκευής παρακαμπτηρίου και αποβάθρας στην περιοχή των Σοφάδων και των εργασιών ανακαίνισης/επισκευής μικρής κλίμακας σε υφιστάμενα κτίρια σιδηροδρομικών σταθμών.

Η υλοποίηση του έργου, όπως τονίζεται από τα δύο υπουργεία, θα συμβάλει στην αναβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου, με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και την αποδοτικότητα.