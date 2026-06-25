Στα-205-δισ.-δολάρια-το-κόστος-των-πολέμων-του-Ισραήλ-από-τις-7-Οκτωβρίου

Το κόστος των πολέμων που διεξήγαγε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, τον Λίβανο, τη Συρία και το Ιράν από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 έχει φτάσει σχεδόν τα 700 δισ. σέκελ (205 δισ. δολάρια), σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

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Το κόστος των πολέμων που διεξήγαγε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, τον Λίβανο, τη Συρία και το Ιράν από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 έχει φτάσει σχεδόν τα 700 δισ. σέκελ (205 δισ. δολάρια), σύμφωνα με δημοσίευμα ισραηλινού μέσου ενημέρωσης.

Το ποσό αναφέρεται σε δημοσίευμα του Nir Goldberg στην Zman Yisrael, την εβραϊκή έκδοση των Times of Israel, και αξιολογεί τον οικονομικό αντίκτυπο των συγκρούσεων στα δημόσια οικονομικά, τις απώλειες στην παραγωγή και την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη προς το Ισραήλ.

Επικαλούμενο στοιχεία της Τράπεζας του Ισραήλ, το δημοσίευμα αναφέρει ότι το άμεσο κόστος των πολέμων για την ισραηλινή κυβέρνηση έχει ξεπεράσει τα 118 δισ. δολάρια.

Οι αμυντικές δαπάνες αντιστοιχούν σε περίπου 71,2 δισ. δολάρια του συνολικού ποσού, ενώ οι αποζημιώσεις ανήλθαν σε 9,6 δισ. δολάρια. Οι διάφορες πολιτικές (μη στρατιωτικές) δαπάνες έφτασαν τα 16,7 δισ. δολάρια και οι τόκοι που συνδέονται με την αύξηση του δημόσιου χρέους διαμορφώθηκαν στα 5,5 δισ. δολάρια.

Η έκθεση αποτιμά επίσης την αξία των όπλων, των πυρομαχικών και του στρατιωτικού εξοπλισμού που έχουν προμηθεύσει οι ΗΠΑ στο Ισραήλ σε περίπου 26 δισ. δολάρια.

Η έκθεση επισημαίνει ότι το οικονομικό βάρος δεν περιορίζεται στις δημόσιες δαπάνες, εκτιμώντας ότι οι απώλειες στο ΑΕΠ του Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023 έως το τέλος του 2025 ανήλθαν σε περίπου 51,9 δισ. δολάρια.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του 2026, το ποσό αυτό ενδέχεται να ξεπεράσει τα 58,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση.

Εφόσον συνυπολογιστούν οι κρατικές δαπάνες, η αμερικανική βοήθεια και οι απώλειες στην παραγωγή, το συνολικό οικονομικό κόστος των συγκρούσεων ανέρχεται σε σχεδόν 205 δισ. δολάρια, αναφέρει η έκθεση.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η αύξηση των δημόσιων δαπανών έχει οδηγήσει σε υψηλότερη φορολογία, έχει επιβαρύνει το κόστος ζωής και έχει πλήξει ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η έκθεση χαρακτηρίζει τις πολεμικές συγκρούσεις που ακολούθησαν την 7η Οκτωβρίου ως την ακριβότερη στρατιωτική περίοδο στην ιστορία του Ισραήλ από οικονομική άποψη, εκτιμώντας ότι οι συνέπειές τους θα εξακολουθήσουν να γίνονται αισθητές για πολλά ακόμη χρόνια.