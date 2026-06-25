Συνεργασία Rheinmetall-ΓΕΚ Τέρνα για την ίδρυση νέου αμυντικού βιομηχανικού κέντρου

Η συμφωνία μεταξύ της Rheinmetall και της ΓΕΚ Τέρνα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός βιομηχανικού κέντρου στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην παραγωγή επίγειων συστημάτων όπως τα άρματα μάχης, σύμφωνα με αναλυτές της βιομηχανίας και πηγές που επικαλείται το Euro2day.gr.

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Στην πρόσφατη ανακοίνωσή τους, οι δύο εταιρείες επισημαίνουν την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης (MoU), με σκοπό την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ενώ υπάρχουν διάφορα σενάρια συνεργασίας στο τραπέζι, οι πληροφορίες υποδεικνύουν ότι η ΓΕΚ Τέρνα θα έχει κεντρικό ρόλο στην κατασκευή μιας βιομηχανικής βάσης για τη Rheinmetall.

Σε αντίθεση με άλλες επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, η ΓΕΚ Τέρνα πιθανόν να αναλάβει ευρύτερες ευθύνες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της σε κρίσιμες υποδομές και τις νέες ενεργειακές υποδομές που διαθέτει.

Η Rheinmetall, ήδη παρούσα στην ελληνική αγορά, αναζητούσε έναν αξιόπιστο συνεργάτη και κατέληξε στη συνεργασία με τη ΓΕΚ Τέρνα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ως συνέχεια της συμφωνίας για την ίδρυση μιας τέτοιας μονάδας από τον όμιλο του κ. Περιστέρη, εκτιμάται ότι θα διασφαλιστεί η ενεργειακή υποστήριξη μέσω PPA (Συμφωνία Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), η οποία θα προέρχεται από τον νέο ενεργειακό φορέα που δημιουργείται από τη ΓΕΚ Τέρνα σε συνεργασία με τη Motor Oil.

Η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος

Στην ανακοίνωση των εταιρειών υπογραμμίζεται ότι η συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με αιχμηρές δυνατότητες, που θα περιλαμβάνουν νέα τακτικά επίγεια συστήματα, καθώς και την αναβάθμιση των υφιστάμενων μέσων με υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Στοχεύει επίσης στη συστηματική ανάπτυξη ανθεκτικών βιομηχανικών δυνατοτήτων εντός των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Στρατού, με ενεργό συμμετοχή ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Πηγές αναφέρουν ότι η ανάπτυξη παρόμοιων δραστηριοτήτων συνήθως πραγματοποιείται εντός των εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτές που βρίσκονται στον Βόλο, με τη συμμετοχή και άλλων εταιρειών.

«Οι δύο εταιρείες θα συνδυάσουν τη συλλογική τους τεχνογνωσία προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, στοχεύοντας στη δημιουργία αξιόπιστων, υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων αμυντικών λύσεων, υποστηρίζοντας παράλληλα την μακροχρόνια ανάπτυξη του αμυντικού βιομηχανικού οικοσυστήματος της Ελλάδας», προσθέτουν οι δύο εταιρείες στην ανακοίνωσή τους.