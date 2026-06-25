ΣΥΡΙΖΑ: Κρίσιμη συνεδρίαση – Αναμένεται η κατάθεση υπογραφών για νέα σύγκληση της ΚΕ

Σε τεταμένο κλίμα συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Παύλο Πολάκη να προαναγγέλλει την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος απηύθυνε μήνυμα προς τα στελέχη να σεβαστούν τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή σκαρφίσματα».

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Παράλληλα, κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο να ξεκαθαρίσει τη στάση του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στην προοπτική συνεργασιών, προειδοποιώντας ότι η σημερινή πορεία οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε «απαξίωση, αυτοεξευτελισμό και διάλυση».

Ειδικότερα, ο Παύλος Πολάκης αποχωρώντας από τη συνεδρίαση είπε: «Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί αυτή τη στιγμή, με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι η μόνη λύση είναι να ξαναγίνει Κεντρική Επιτροπή και να αλλάξει η απόφαση την οποία πήραμε. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση για το χώρο. Γιατί δεν είναι δυνατόν όταν έχεις από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μία εκφώνηση στρατηγικού χαρακτήρα -και είναι δικαίωμά τους-, η οποία λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα, δεν συνεργαζόμαστε με βουλευτές κ.τ.λ., μιλάμε μόνο με άτομα, με προσωπικότητες που έρχονται χωρίς το φορτίο του αξιώματός τους, εδώ να επιμένουμε. Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο “μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται;”. Δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης αυτοεξευτελισμού και διάλυσης δεν γίνεται μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά. ‘Αρα πρέπει να υπάρξει συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση.

Ήδη από την άφιξη του Παύλου Πολάκη είχε διαφανεί ότι η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας θα διεξαγόταν σε υψηλούς τόνους. «Πρέπει να σταματήσει η καταστροφική πορεία του κόμματος μετά την ακατανόητη η απόφαση της κεντρικής επιτροπής» ανέφερε σε δήλωσή του ο Παύλος Πολάκης κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση.

Ακολούθως σημείωσε: «Έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλουν την συνεδρίαση Kεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να χαραχθεί η πορεία προς την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την εμφάνιση του κόμματος εκεί. Επίσης, να οριστεί συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας και οδικός χάρτης σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλα κόμματα και να υπάρξουν ετοιμασίες για την εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, εάν χρειαστεί και αν δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες συνεννόησης και δημιουργίας εκλογικού μετώπου με όσους μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και με όσους θέλουν και μπορούν από τους συμμάχους της προοδευτικής αριστερής αντιπολίτευσης».

Φάμελλος: Κάποιοι κάνουν πως δεν κατάλαβαν τις αποφάσεις της ΚΕ

Με αιχμές κατά των εσωκομματικών επικριτών του απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της Πολιτικής Γραμματείας, υπερασπιζόμενος την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου και καλώντας τα στελέχη να τη σεβαστούν.

«Η συλλογική μας απόφαση και η συντεταγμένη υλοποίησή της είναι και θα είναι η καλύτερη απάντηση σε σενάρια διάλυσης και αναστολής λειτουργίας του κόμματός μας», είπε.

Συνοψίζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής υπογράμμισε:

– Θετική η πρωτοβουλία ΕΛΑΣ, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προοδευτική ανατροπή, την στηρίζουμε και την αντιμετωπίζουμε συντροφικά και στεκόμαστε δίπλα και όχι απέναντι.

– Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση, αλλά και η περιχαράκωση.

– Εργαζόμαστε για την ευρεία προοδευτική σύγκλιση για την εκλογική ήττα Μητσοτάκη και Δεξιάς. Η ανασύνθεση απαιτεί και ενότητα.

Ακολούθως αναφέρθηκε στον προγραμματισμό της πολιτικής δράσης του ΣΥΡΙΖΑ δίνοντας έμφαση στα θέματα αιχμής: «Ιδιαίτερα για Κράτος Δικαίου, Συνταγματική Αναθεώρηση και Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και για Ακρίβεια, Εργασία, Στέγη, που δίνουν και τη δυνατότητα διαμόρφωσης κοινωνικής πλειοψηφίας».

Σημείωσε ακόμη: «Συμμετέχουμε και ενθαρρύνουμε τον προοδευτικό διάλογο (π.χ. συνέδριο του “Κόσμος”). Τονίζουμε την αναγκαιότητα και της ανασύνθεσης, αλλά και της ενότητας. Χρειάζονται σοβαρά βήματα ενότητας στον προοδευτικό χώρο, δεν αρκεί η ανασύνθεση. Απαραίτητος και ο προοδευτικός διάλογος για την ωρίμανση και κοινωνική κατοχύρωση του προοδευτικού προγράμματος».

Είπε ακόμη ότι θα υπάρξουν «συναντήσεις με φορείς/Επιμελητήρια από τον Ιούλιο και προετοιμασία για ΔΕΘ. Ενεργοποίηση από Αύγουστο έως και συμμετοχή στη ΔΕΘ με επικαιροποίηση οικονομικού προγράμματος και σε διάλογο με παραγωγικούς φορείς».

Προανήγγειλε νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής τον Σεπτέμβριο «μετά και την παρουσία μας στη ΔΕΘ».

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε στους επικριτές του στο εσωτερικό του κόμματος: «Όλα όσα έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι και η καλύτερη απάντηση σε φωνές μέσα και έξω από το κόμμα μας, ότι δήθεν αποφασίσαμε να κλείσει το κόμμα μας. Δεν νοείται όμως να αποφασίζουμε κάτι δημοκρατικά και στη συνέχεια κάποια στελέχη μας από την πρώτη ημέρα να κάνουν πως δεν κατάλαβαν ή να παρουσιάζουν ως απόφαση τις απόψεις τους, που μειοψήφησαν. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους δημοκρατικούς μας κανόνες και με τη βούληση των μελών και την απόφασή μας. Συνεχείς επικλήσεις για συνεδριάσεις, όπου θα συζητήσουμε όσα έχουμε ήδη αποφασίσει είναι πρωτοφανή σκαρφίσματα, που έρχονται σε αντίθεση με τη βούληση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Κλείνοντας υπογράμμισε: «Εδώ είμαστε να δουλέψουμε συντροφικά όπως αποφασίσαμε. Ζητώ να σεβαστούν όλα τα στελέχη την απόφαση της ΚΕ και τους δημοκρατικούς μας κανόνες. Η εσωστρεφής και απαξιωτική συζήτηση στον μόνο που δεν προκαλεί ανησυχία είναι στο σύστημα εξουσίας και στο καθεστώς Μητσοτάκη».

Θεοχαρόπουλος: «Προσφέρουμε κριτική στήριξη στην ΕΛΑΣ αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική»

Στην τοποθέτηση του στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος ανέφερε: «Είναι σεβαστό αυτό που κάνει ο Τσίπρας και κατανοητό. Η ΕΛΑΣ δεν διαπραγματεύεται, επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα. Προσφέρουμε κριτική στήριξη στην ΕΛΑΣ αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική».

Δούρου: «Διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια»

«Η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνον μετεκλογικά, δοθέντων των σημερινών δεδομένων, κυρίως της στάσης της ΕΛΑΣ», είπε η Ρένα Δούρου και προσέθεσ: «Αν θέλουμε να είμαστε παρόντες και όχι παρατηρητές όπως σήμερα, πρέπει, όπως έχω πει, να ανατάξουμε το κόμμα με όσες δυνάμεις έχουν μείνει, να τεθούμε σε προεκλογική διάταξη και φυσικά να μετέχουμε στις εκλογές επιδιώκοντας την μέγιστη σύμπραξη προοδευτικών δυνάμεων και προσωπικοτήτων που θέλουν και μπορούν.

Διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Δύο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές χωρίς να αντιπαρατίθενται. Μιλάμε για μια στάση που είναι επικοινωνιακά διαχειρίσιμη σε επίπεδο δημόσιου λόγου.

Όσο καθυστερούμε, τροφοδοτούμε την εσωστρέφεια και περιορίζουμε τη δυνατότητα αξιοπρεπούς εκλογικής παρουσίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική εκστρατεία. Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης λειτουργούν πλέον καθαρά προεκλογικά αλλά και η ΕΛΑΣ το ίδιο, το είδαμε με τις 3 προτάσεις αλλά και με τη στελέχωση των οργάνων με εκλογικό ορίζοντα».

- sofokleous10.gr

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