Τι περιλαμβάνει το ένταλμα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο – Δείτε βίντεο

Επίθεση σε όσους επιχειρούν να συνδέσουν το όνομά του με την υπόθεση του “Qatar Gate”, εξαπέλυσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, κάνοντας λόγο για μια υπόθεση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές που έλαβε ήταν απολύτως νόμιμες, δηλωμένες και φορολογημένες στην Ελλάδα.

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Ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος χαρακτήρισε την υπόθεση «μία μπούρδα», είπε πως δεν έχει να απολογηθεί σε «κανέναν κερατά» και άφησε αιχμές στην πρωινή εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ για τη διαχείριση της υπόθεσης του από την ελληνική πλευρά, προκαλώντας την απάντηση πηγών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

«Οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ οι ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Κανένας πολίτης δεν την τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης για την υπόθεση τόνισε, ομοίως, ότι ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση, δηλαδή εντός 24 ωρών, το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα. Για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, πάντως, αναμένεται να αποφασίσει η Βουλή.

Απαντήσεις γύρω από την υπόθεση ζητάει η αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ να κριτικάρει τη διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση, συγκρίνοντάς τη με την υπόθεση Καϊλή και τον Σωκράτη Φάμελλο να μιλά για ένα ακόμη σκάνδαλο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, είπε συγκεκριμένα: «Όταν ασκείται σε κάποιον μια δίωξη, ή υπάρχει ένα ένταλμα, για εμάς υπάρχει αναστολή ιδιότητας. Η λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη, όμως, ποια είναι; Πως ό,τι και να αποδειχθεί, δεν με ενδιαφέρει. Είναι μια λογική ομερτά».

Αντίθετα, ο Κωστής Χατζηδάκης δεν θεωρεί συγκρίσιμες τις υποθέσεις: «Δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμες οι υποθέσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάντως, το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – όποια τοποθέτηση και να έχουμε στον πολιτικό χάρτη – η αλήθεια είναι ότι υπάρχει».

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, αποκαλύφθηκαν και αναλύθηκαν τα συμφραζόμενα των Βέλγων, όπως συντάχθηκαν στο ένταλμα:

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Οι Βέλγοι ερευνητές αποδίδουν κατά πληροφορίες κεντρικό κομβικό ρόλο στο λόμπινγκ υπέρ της κατάργησης των θεωρήσεων βίζα για τους κατοίκους του Κατάρ, σε τρεις Έλληνες αξιωματούχους: Την πρώην ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, η οποία εξάλλου είχε και δημόσια τοποθετηθεί υπέρ του Κατάρ σε μια σειρά από θέματα, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει ταξίδια στο Κατάρ και εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στη μη κυβερνητική οργάνωση του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή, Αντόνιο Παντσέρι, και κεντρικό πρόσωπο στο επονομαζόμενο “Qatar Gate”, αλλά και σε έναν ακόμα Έλληνα αξιωματούχο της επιτροπής εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για θέματα θεωρήσεων βίζα.

Σε δύο αποσπάσματα του ευρωπαϊκού εντάλματος υπάρχουν, μάλιστα, αναφορές στον Μαργαρίτη Σχοινά. Στο ένα από αυτά αναφέρεται ότι «…κατά την αποχώρηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μια ελληνική διασύνδεση (Greek connection όπως αναφέρεται στο ένταλμα), επέτρεψε την τακτοποίηση του φακέλου των θεωρήσεων βίζα για τους κατοίκους του Κατάρ, μέσω της Εύας Καϊλή, του Δημήτρη Αβραμόπουλου και ενός ακόμα Έλληνα αξιωματούχου, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί τελικά συμφωνία του Συμβουλίου μέσω του Μαργαρίτη Σχοινά». Ουσιαστικά, οι Βέλγοι ερευνητές περιγράφουν ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς διευκόλυνε, τρόπον τινά, τις επιδιώξεις των Καϊλή και Αβραμόπουλου.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε από χθες προς υπεράσπισή του, ότι μετέβη στο Κατάρ όχι για να κάνει λόμπινγκ, αλλά για να συμμετάσχει σε ένα φόρουμ ασφαλείας, ενώ ο Μαργαρίτης Σχοινάς υπεραμύνθηκε του εαυτού του, λέγοντας ότι η κατάργηση των θεωρήσεων ήταν απόφαση του κολεγίου των επιτρόπων, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ασυλία του Δημήτρη Αβραμόπουλου και η αοριστία του εντάλματος

Ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει δηλώσει ότι συναινεί στην άρση της ασυλίας του, οπότε η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της ελληνικής Δικαιοσύνης. Ωστόσο, σύμφωνα - τους νομικούς παραστάτες του πρώην επιτρόπου, εγείρονται ζητήματα ακυρότητας και αοριστίας του εντάλματος που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές.

Ως προς την ακυρότητα, η πλευρά Αβραμόπουλου επισημαίνει ότι στο ένταλμα αναφέρονται τρία πρόσωπα ως «άτομα επαφής», δηλαδή οι αρμόδιοι που θα αναλάμβαναν τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς του σε περίπτωση έκδοσής του στο Βέλγιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για τρεις Βέλγους αστυνομικούς οι οποίοι φέρονται να έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και έχουν ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής.

Η υπερασπιστική γραμμή του πρώην επιτρόπου θέτει το ερώτημα πώς είναι δυνατόν πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση να ορίζονται ως αρμόδια για την εκτέλεση του εντάλματος; Όπως υποστηρίζουν οι συνήγοροί του, η συμμετοχή των συγκεκριμένων αστυνομικών δημιουργεί σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας και αμεροληψίας της διαδικασίας.

Παράλληλα, τίθεται και το ζήτημα για το ποια χώρα θα μπορούσε να διεξαχθεί η ενδεχόμενη ποινική διαδικασία. Η έρευνα έχει ξεκινήσει από τις βελγικές αρχές εδώ και τέσσερα χρόνια, ωστόσο η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι εάν ένας Έλληνας πολίτης κατηγορείται για αδικήματα που τελέστηκαν στο εξωτερικό, αλλά έστω ένα από αυτά φέρεται να έχει τελεστεί στην Ελλάδα, τότε η υπόθεση μπορεί να δικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια.

Στην προκειμένη περίπτωση, η υπεράσπιση επικεντρώνεται στο αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνδέεται με την ελληνική επικράτεια. Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει τις σχετικές αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι όλα τα εισοδήματά του είναι δηλωμένα και φορολογημένα και διερωτάται πώς μπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορία περί ξεπλύματος χρήματος.

Συνοπτικά, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές, η υπεράσπιση του πρώην επιτρόπου αμφισβητεί τόσο τη νομιμότητα όσο και την επάρκεια του εντάλματος, προβάλλοντας ενστάσεις ακυρότητας και αοριστίας που αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

- sofokleous10.gr

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