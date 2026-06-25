Τι σημαίνει και τι φέρνει το στρατηγικό deal ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Rheinmetall

Η μετεξέλιξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε όμιλο κρίσιμο υποδομών και η νέα συμφωνία, λίγο μετά το MoU με Airbus. Το «βλέμμα» σε ανάγκες και προγράμματα των Ενόπλων δυνάμεων.

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Η μετεξέλιξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε όμιλο κρίσιμων υποδομών, όπως από καιρό έχει αναδείξει το -, η ισχύς της στον τομέα των μεγάλων έργων, σε συνδυασμό με την δυνατότητα του γκρουπ να παράγει και να παραδίδει εμβληματικά projects «στην ώρα τους» και με υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα, η παρουσία της σε ευρύ φάσμα της εγχώριας επιχειρηματικής – οικονομικής σκηνής, προφανώς έπαιξαν τον ρόλο τους ώστε ο γερμανικός κολοσσός στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, Rheinmetall, να επιλέξει την ελληνική εισηγμένη ως partner της στην χώρα μας.

Ο γερμανικός όμιλος, με το «βλέμμα» στις αμυντικές υποδομές της Ελλάδας και κατά βάση σε νέα τακτικά επίγεια συστήματα, ενδεχομένως και ως… ομόκεντρος κύκλος μέρους του προγράμματος «SAFE», έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λίγους μόλις μήνες μετά από μια αντίστοιχη κίνηση, ενός άλλου διεθνούς κολοσσού, της Airbus. Όταν και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ γνωστοποιούσε το στρατηγικό deal με τον διεθνή όμιλο με στόχο τη συνεργασία για τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων στην Ελλάδα σε τομείς όπως οι στρατιωτικές δορυφορικές επικοινωνίες.

Όπως και σε αυτή την περίπτωση, έτσι και στη νέα με τη Rheinmetall, οι δύο πλευρές προφανώς «επέλεξαν» η μία την άλλη λόγω της ισχύος, της παρουσίας τους στις υποδομές και στην Ελλάδα, της εξειδίκευσης και του μεγέθους που έχουν, δεδομένου και ότι απαιτείται η συμμετοχή εγχώριων γκρουπ σε προγράμματα. Με τους Γερμανούς, προφανώς, να μην περιορίζονται στην παράδοση αμυντικών και οπλικών συστημάτων, αλλά να συμμετέχουν σε όλο τον κύκλο ζωής τους (συντήρηση, αναβαθμίσεις κ.α.), ήτοι, η παρουσία τους στην Ελλάδα δεν είναι μακράς διαρκείας. Η στρατηγική συνεργασία αφορά στον βραχίονα του ξένου ομίλου, Rheinmetall Landsysteme GmbH με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Σύμφωνα και με τη χτεσινή σχετική ανακοίνωση, ως συνέχεια του Μνημονίου Κατανόησης (MoU) που υπέγραψαν οι δύο πλευρές κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Rheinmetall προχωρούν στη σύναψη μακροπρόθεσμης, στρατηγικής δεσμευτικής συμφωνίας.

Η διπλή χρήση των κρίσιμων υποδομών

Αξίζει, επίσης, να αναφέρουμε ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, πέραν της δεδομένης μετεξέλιξής του ως γκρουπ κρίσιμων υποδομών, έχει αναδείξει και μια άλλα παράμετρο μέσω στελεχών τους και δια της συμμετοχής τους ακόμα και σε συνέδρια αμυντικής βιομηχανίας.

Όπως έχει αναφέρει, για παράδειγμα, ο κ. Μουστάκας, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναφορικά με τον καθοριστικό ρόλο των μεταφορικών υποδομών για τη στρατιωτική κινητικότητα– δηλαδή την ταχεία, αξιόπιστη και απρόσκοπτη μετακίνηση στρατιωτικού προσωπικού και υλικού, που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μεταφορικοί διάδρομοι που λειτουργούν βάσει συμβάσεων παραχώρησης αποτελούν ιδανικό εργαλείο υλοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη στρατιωτική κινητικότητα. . Κι αυτό διότι «λειτουργούν ως ολοκληρωμένα συστήματα και όχι ως μεμονωμένες υποδομές, με ενιαίο φορέα ευθύνης σε όλο τον κύκλο ζωής τους». Κάνοντας λόγο για διττή χρήση.

«Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κομβικοί μεταφορικοί διάδρομοι συνδέουν τα λιμάνια της Μεσογείου με τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ, εξυπηρετώντας ήδη το μεγαλύτερο μέρος της εμπορευματικής κίνησης. Μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων –όπως η αύξηση της φέρουσας ικανότητας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας γεφυρών, σηράγγων και ανισόπεδων κόμβων, καθώς και η δημιουργία ασφαλών χώρων στάσης και στάθμευσης– οι διάδρομοι αυτοί μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστικά διπλής χρήσης, χωρίς την ανάγκη νέων κατασκευών», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά κατά την ημερίδα Annual Greek Defence Industry Compass, η οποία διοργανώθηκε προ μηνών στις Βρυξέλλες από τον ΣΕΚΠΥ, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΘΑ.

Το στρατηγικό deal ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Rheinmetall Landsysteme GmbH

Σύμφωνα με το στρατηγικό deal ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Rheinmetall Landsysteme GmbH, συνδυάζει την ηγετική θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις κρίσιμες υποδομές, την ενέργεια και τα σύνθετα βιομηχανικά συστήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με το διεθνούς κλάσης χαρτοφυλάκιο επίγειων συστημάτων και αμυντικών τεχνολογιών της Rheinmetall. Ταυτόχρονα, θεμελιώνει μια βιομηχανική σύμπραξη σημαντικής εγχώριας προστιθέμενης αξίας, η οποία θα ενδυναμώσει τις εθνικές δυνατότητες και θα δημιουργήσει τεχνογνωσία.

Οι δύο εταιρείες θα συνδυάσουν την κοινή τεχνογνωσία τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, με στόχο τη δημιουργία αξιόπιστων, υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων αμυντικών λύσεων, στηρίζοντας παράλληλα την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του αμυντικού βιομηχανικού οικοσυστήματος της Ελλάδας.

Στόχος της συνεργασίας είναι η υποστήριξη των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων με δυνατότητες αιχμής, βασιζόμενες, μεταξύ άλλων, σε νέα τακτικά επίγεια συστήματα, καθώς και η αναβάθμιση των υφιστάμενων μέσων με παράλληλη υποστήριξη καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους.

Επιδιώκεται ακόμη η συστηματική ανάπτυξη ανθεκτικών βιομηχανικών δυνατοτήτων εντός των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Στρατού με την ενεργό συμμετοχή ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος είναι τόσο η ενίσχυση της επιχειρησιακής αυτονομίας της Ελλάδας όσο και η διατήρηση των κρίσιμων αμυντικών δυνατοτήτων σε υψηλό επίπεδο λειτουργίας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.